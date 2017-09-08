На ул. Карамзина началась укладка асфальта
Новую дорогу планируется открыть в ноябре.
Новую дорогу планируется открыть в ноябре.
На ул. Карамзина в микрорайоне Пашенном дорожники приступили к финишным работам по благоустройству новой дороги. Строители уже уложили нижние слои дорожного полотна, установили ливневую канализацию, бордюры и светофоры. До ноября подрядчику осталось уложить последний слой асфальта. Об этом сообщили в
«В городе ведется последовательная работа по строительству и реконструкции дорог. Безусловно, каждая из городских магистралей имеет перспективу развития в соответствии с генпланом города и проектом планировки
Отмечается, что для пешеходов на ул. Карамзина появятся 5 наземных переходов. Кроме того, по направлению в центр города уже оборудованы 2 правоповоротных шлюза.
В документации говорится, что на тротуарах будут установлены тактильные полосы для слабовидящих людей. Высота бордюров искусственно занижена для маломобильных граждан. Открыть новую дорогу подрядчик планирует уже в ноябре этого года.