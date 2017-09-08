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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Карамзина началась укладка асфальта

Новую дорогу планируется открыть в ноябре.

Источник: РИА "Новости"

На ул. Карамзина в микрорайоне Пашенном дорожники приступили к финишным работам по благоустройству новой дороги. Строители уже уложили нижние слои дорожного полотна, установили ливневую канализацию, бордюры и светофоры. До ноября подрядчику осталось уложить последний слой асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

«В городе ведется последовательная работа по строительству и реконструкции дорог. Безусловно, каждая из городских магистралей имеет перспективу развития в соответствии с генпланом города и проектом планировки улично-дорожной сети, реализация которых рассчитана до 2033 года. За последние годы в городе реконструировано порядка 10 дорог», — сказал заместитель руководителя департамента градостроительства Роман Соколов.

Отмечается, что для пешеходов на ул. Карамзина появятся 5 наземных переходов. Кроме того, по направлению в центр города уже оборудованы 2 правоповоротных шлюза.

В документации говорится, что на тротуарах будут установлены тактильные полосы для слабовидящих людей. Высота бордюров искусственно занижена для маломобильных граждан. Открыть новую дорогу подрядчик планирует уже в ноябре этого года.

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