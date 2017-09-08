Погоду на Южном Урале испортит западный циклон

В субботу в Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в горах — сильные, в западной половине возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6−11 м/с, отдельные поры 11−16 метров в секунду. Предстоящей ночью прогнозируется плюс 7−12, в горах и низинах будет на пять градусов прохладнее, днем 9 сентября — плюс 12−17, на юге — около 22.