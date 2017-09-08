Погоду на Южном Урале испортит западный циклон
Вслед за циклоном прорвется холодный северный воздух, поэтому в первой половине следующей недели вновь вероятны ночные заморозки.
Вслед за циклоном прорвется холодный северный воздух, поэтому в первой половине следующей недели вновь вероятны ночные заморозки.
В выходные, 9 и 10 сентября, западный циклон принесет на Урал пасмурную погоду с дождями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации Гидрометцентра России, вслед за циклоном прорвется холодный северный воздух, поэтому в первой половине следующей недели вновь вероятны ночные заморозки.
В субботу в Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в горах — сильные, в западной половине возможны грозы. Ветер
Челябинский ЦГМС уточняет, что в субботу в южных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Речь, прежде всего, идет о Кизильском и Брединском районах.