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12:18 (мск), источник: dostup1.ru

Погоду на Южном Урале испортит западный циклон

Вслед за циклоном прорвется холодный северный воздух, поэтому в первой половине следующей недели вновь вероятны ночные заморозки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 764 мм рт. ст. 3 м/с

В выходные, 9 и 10 сентября, западный циклон принесет на Урал пасмурную погоду с дождями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Гидрометцентра России, вслед за циклоном прорвется холодный северный воздух, поэтому в первой половине следующей недели вновь вероятны ночные заморозки.

В субботу в Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в горах — сильные, в западной половине возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6−11 м/с, отдельные поры 11−16 метров в секунду. Предстоящей ночью прогнозируется плюс 7−12, в горах и низинах будет на пять градусов прохладнее, днем 9 сентября — плюс 12−17, на юге — около 22.

Челябинский ЦГМС уточняет, что в субботу в южных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Речь, прежде всего, идет о Кизильском и Брединском районах.

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