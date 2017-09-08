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13:16 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи стартует фестиваль «Новая волна»

В Сочи 8 сентября состоится открытие конкурса молодых исполнителей «Новая волна».

В 19:30 начнется гала-концерт с участием звезд российской эстрады. Состоятся выступления Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Дианы Арбениной, Димы Билана, Ирины Дубцовой и других. Также по традиции будут представлены 14 конкурсантов из девяти стран мира и члены жюри, сообщает официальный сайт «Новой волны». Россию на фестивале представят победитель телепроекта «Главная сцена» Саша Санта и участник программы «Голос» Василий Уриевский.

В течение следующих пяти дней в зале New Wave Hall в Олимпийском парке состоятся три отборочных тура, концерт членов жюри, гала-концерт звезд «Новой волны», творческий вечер Филиппа Киркорова с участием российских артистов, приуроченный к его 50-летию. Завершится фестиваль 14 сентября. В рамках церемонии закрытия запланированы закладка звезды и барельефа «Новой волны», гала-концерт и вручение призов.

Как сообщали Юга.ру, на закрытии фестиваля должно было состояться выступление британского певца, автора песен и бывшего участника группы Take That Робби Уильямса, однако концерт артиста отменен из-за болезни.

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