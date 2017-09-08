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12:04 (мск), источник: Nur.kz

Холодильники с бесплатной едой появились на улицах Алматы

На улицах Алматы установили холодильники, в которых горожане оставляют еду для нуждающихся, сообщает NUR.KZ.

Об установке «холодильников милосердия» рассказал на странице в Facebook инициатор идеи Алихан Байконуров.

«Нас очень обрадовал тот факт, что желающих забрать холодильники было очень много, также как и людей, готовых нести свою еду.

Один из холодильников установлен в центре и заполняется только едой из магазина, на территории которого стоит, а также едой из соседних ресторанов. Еду из «посторонних» рук они не принимают, так как не уверены в качестве последней, а срок годности своих продуктов знают и вовремя их выкидывают.

Ночью холодильник отключают и закрывают. Продукты аккуратно пакуются в пленки, пластиковую посуду и подносы. Это элементарное правило для всех желающих поделиться, — написал Байконуров.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам автора идеи, холодильник не может обслуживать весь город, есть определенный контингент местных людей, кто забирает продукты.

Например, жилая высотка, которая находится рядом с холодильником вполне в состоянии полностью заполнять его раз в сутки.

Такие же холодильники установили в Астане, Караганде, Атырау, Семее, Бишкеке и в Тбилиси.

«Цель поста была в том, чтобы люди чаще проявляли свои гражданские и социальные позиции, были более милосердными. Несколько холодильников, конечно, ничего не решат для города, но, надеюсь, подтолкнут инициативу граждан, и в скором времени такие проекты будут появляться в большем количестве», — заключил Байконуров.

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