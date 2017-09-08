Холодильники с бесплатной едой появились на улицах Алматы
На улицах Алматы установили холодильники, в которых горожане оставляют еду для нуждающихся, сообщает NUR.KZ.
На улицах Алматы установили холодильники, в которых горожане оставляют еду для нуждающихся, сообщает NUR.KZ.
Об установке «холодильников милосердия» рассказал на странице в Facebook инициатор идеи Алихан Байконуров.
«Нас очень обрадовал тот факт, что желающих забрать холодильники было очень много, также как и людей, готовых нести свою еду.
Один из холодильников установлен в центре и заполняется только едой из магазина, на территории которого стоит, а также едой из соседних ресторанов. Еду из «посторонних» рук они не принимают, так как не уверены в качестве последней, а срок годности своих продуктов знают и вовремя их выкидывают.
Ночью холодильник отключают и закрывают. Продукты аккуратно пакуются в пленки, пластиковую посуду и подносы. Это элементарное правило для всех желающих поделиться, — написал Байконуров.
По словам автора идеи, холодильник не может обслуживать весь город, есть определенный контингент местных людей, кто забирает продукты.
Например, жилая высотка, которая находится рядом с холодильником вполне в состоянии полностью заполнять его раз в сутки.
Такие же холодильники установили в Астане, Караганде, Атырау, Семее, Бишкеке и в Тбилиси.
«Цель поста была в том, чтобы люди чаще проявляли свои гражданские и социальные позиции, были более милосердными. Несколько холодильников, конечно, ничего не решат для города, но, надеюсь, подтолкнут инициативу граждан, и в скором времени такие проекты будут появляться в большем количестве», — заключил Байконуров.