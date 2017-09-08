Холодильники с бесплатной едой появились на улицах Алматы

Об установке «холодильников милосердия» рассказал на странице в Facebook инициатор идеи Алихан Байконуров.

«Нас очень обрадовал тот факт, что желающих забрать холодильники было очень много, также как и людей, готовых нести свою еду.

Один из холодильников установлен в центре и заполняется только едой из магазина, на территории которого стоит, а также едой из соседних ресторанов. Еду из «посторонних» рук они не принимают, так как не уверены в качестве последней, а срок годности своих продуктов знают и вовремя их выкидывают.

Ночью холодильник отключают и закрывают. Продукты аккуратно пакуются в пленки, пластиковую посуду и подносы. Это элементарное правило для всех желающих поделиться, — написал Байконуров.

По словам автора идеи, холодильник не может обслуживать весь город, есть определенный контингент местных людей, кто забирает продукты.

Например, жилая высотка, которая находится рядом с холодильником вполне в состоянии полностью заполнять его раз в сутки.

Такие же холодильники установили в Астане, Караганде, Атырау, Семее, Бишкеке и в Тбилиси.