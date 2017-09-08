Сельскохозяйственная ярмарка к 80-летнему юбилею Иркутского района пройдет в Иркутске

Как 8 сентября сообщила пресс-служба районной администрации, на мероприятии аграрии представят свою сельхозпродукцию, которую можно будет приобрести. В том числе стенды со своей продукцией выставят предприятия «Искра», «Сибирская Нива», «Поле», «Бонус-Агро», ПТК «Хлебокомбинат», а также крестьянско-фермерские хозяйства и садоводы-любители.