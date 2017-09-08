У здания администрации Пермского края Владимира Путина ожидает пикетчик
Сотрудник Кунгурского камнерезного училища требует сохранить уникальное учебное заведение.
Сотрудник Кунгурского камнерезного училища требует сохранить уникальное учебное заведение.
Выпускник Кунгурского камнерезного училища Олег Нефёдов вышел на пикет к зданию администрации Пермского края. Он требует сохранить уникальное учебное заведение, где учат мастеров резке по мягкому камню. Таких камнерезчиков не готовят больше нигде в России.
Сейчас камнерезное училище является филиалом московской академии имени Строгановых). Московское руководство планирует закрыть филиал. Сотрудники, учащиеся и выпускники добиваются передачи училища на баланс Министерства образования и науки Российской Федерации. Это позволило бы сделать его подразделением Пермского института искусств и культуры.
Олег Нефёдов выбрал местом для пикета здание № 14 на улице Куйбышева не случайно. В эти минуты в Перми ожидают на заводе «Морион». Программу рабочего визита первого лица страны в Пермь вчера опубликовали на официальном сайте Президента.
По имеющимся данным, одиночные пикеты в защиту камнерезного училища стоят в нескольких местах города.