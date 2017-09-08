У здания администрации Пермского края Владимира Путина ожидает пикетчик

Источник: Аргументы и факты

Выпускник Кунгурского камнерезного училища Олег Нефёдов вышел на пикет к зданию администрации Пермского края. Он требует сохранить уникальное учебное заведение, где учат мастеров резке по мягкому камню. Таких камнерезчиков не готовят больше нигде в России.

Сейчас камнерезное училище является филиалом московской академии имени Строгановых). Московское руководство планирует закрыть филиал. Сотрудники, учащиеся и выпускники добиваются передачи училища на баланс Министерства образования и науки Российской Федерации. Это позволило бы сделать его подразделением Пермского института искусств и культуры.

Олег Нефёдов выбрал местом для пикета здание № 14 на улице Куйбышева не случайно. В эти минуты в Перми ожидают на заводе «Морион». Программу рабочего визита первого лица страны в Пермь вчера опубликовали на официальном сайте Президента.