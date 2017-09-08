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12:03 (мск), источник: СуперОмск

В Омске повальсируют танками

Завтра, 9 сентября, на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института пройдет празднование 71-ой годовщины Дня танкиста, в честь чего будут организованы выставка, концерт и показательные выступления.

Так, в программе мероприятия запланировано торжественное построение военнослужащих, исполнение строевой песни, показательные выступления роты Почетного караула, силовой экстрим, а также демонстративная сборка и разборка автомобиля УАЗ от курсантов-ремонтников. Кроме того, на автодроме будет проходить выставка боевой техники, стрелкового оружия, образцов формы одежды, сообщает Омская губерния.

В завершение праздничного дня состоится так называемый танковый вальс — синхронное перестроение боевых машин с производством холостых выстрелов из танковых пушек. Мероприятие начнется в 11:00.

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