В Омске повальсируют танками

Так, в программе мероприятия запланировано торжественное построение военнослужащих, исполнение строевой песни, показательные выступления роты Почетного караула, силовой экстрим, а также демонстративная сборка и разборка автомобиля УАЗ от курсантов-ремонтников. Кроме того, на автодроме будет проходить выставка боевой техники, стрелкового оружия, образцов формы одежды, сообщает Омская губерния.