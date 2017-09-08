В Омске повальсируют танками
Завтра, 9 сентября, на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института пройдет празднование 71-ой годовщины Дня танкиста, в честь чего будут организованы выставка, концерт и показательные выступления.
Завтра, 9 сентября, на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института пройдет празднование 71-ой годовщины Дня танкиста, в честь чего будут организованы выставка, концерт и показательные выступления.
Так, в программе мероприятия запланировано торжественное построение военнослужащих, исполнение строевой песни, показательные выступления роты Почетного караула, силовой экстрим, а также демонстративная сборка и разборка автомобиля УАЗ от
В завершение праздничного дня состоится так называемый танковый вальс — синхронное перестроение боевых машин с производством холостых выстрелов из танковых пушек. Мероприятие начнется в 11:00.