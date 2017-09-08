Рядом с водохранилищем планируют построить аквапарк

Краснодар. 8 сентября — Новая Кубань. На окраине краевой столицы в ближайшее время начнут строить аквапарк. В него будет вложено около 2 млрд рублей. Объект займет территорию около 7 га. Площадь аквапарка составит 27 тыс. кв. м.



Договор о реализации проекта был заключен на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Тогда ТАСС сообщало, что трехстороннее соглашение удалось подписать между администрацией Краснодара, министерством курортов края и инвестором ООО «Строймаркетинг».



Инвесторы рассчитывают на окупаемость в течение 5 лет. В этой связи следует упомянуть имевший опыт строительства аквапарков в Краснодаре. В микрорайоне Гидростроителей вот уже в несколько лет в заброшенном состоянии находится «Экватор». Очевидно, бизнес оказался не рентабельным, поэтому владельцы прекратили в него вкладываться.



Новый аквапарк возле водохранилища обещают сделать круглогодичным. Возможно в этом случае он действительно будет востребован среди желающих отдохнуть.



— Несмотря на то, что большинство аквапарков России сконцентрированы в ЮФО, всего три из них способны предоставлять услуги круглый год, — комментируют в мэрии Краснодара.