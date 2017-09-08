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12:00 (мск), источник: Новая Кубань

Рядом с водохранилищем планируют построить аквапарк

Он будет принимать посетителей круглый год, и появится в Краснодаре в 2019 году.

Краснодар. 8 сентября — Новая Кубань. На окраине краевой столицы в ближайшее время начнут строить аквапарк. В него будет вложено около 2 млрд рублей. Объект займет территорию около 7 га. Площадь аквапарка составит 27 тыс. кв. м.

Договор о реализации проекта был заключен на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Тогда ТАСС сообщало, что трехстороннее соглашение удалось подписать между администрацией Краснодара, министерством курортов края и инвестором ООО «Строймаркетинг».

Инвесторы рассчитывают на окупаемость в течение 5 лет. В этой связи следует упомянуть имевший опыт строительства аквапарков в Краснодаре. В микрорайоне Гидростроителей вот уже в несколько лет в заброшенном состоянии находится «Экватор». Очевидно, бизнес оказался не рентабельным, поэтому владельцы прекратили в него вкладываться.

Новый аквапарк возле водохранилища обещают сделать круглогодичным. Возможно в этом случае он действительно будет востребован среди желающих отдохнуть.

— Несмотря на то, что большинство аквапарков России сконцентрированы в ЮФО, всего три из них способны предоставлять услуги круглый год, — комментируют в мэрии Краснодара.

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