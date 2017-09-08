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12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Каждый пятый житель Беларуси — минчанин

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый пятый житель Беларуси — минчанин, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

На 1 января 2017 года в Минске проживало 1974,8 тыс. человек — каждый пятый житель республики. Плотность населения в столице — 5675 человек на 1 кв.км.

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Численность населения белорусской столицы растет. Так, в 1939 году в Минске насчитывалось 237,5 тыс. жителей, в 1940-м — 256 тыс., в 1950-м — 273, в 1940-м — 256 тыс., в 1960-м — 538, в 1940-м — 256 тыс., в 1970-м — 915,5 тыс. На начало 1980 года в столице насчитывалось уже 1304 тыс. жителей, на начало 1990 года — 1623, в 1940-м — 256 тыс., на начало 2000-го — 1683, в 1940-м — 256 тыс., на начало 2010-го — 1843, в 1940-м — 256 тыс., на начало 2017 года — 1974,8 тыс. человек.

Как отметили в Белстате, в последние годы увеличивается показатель естественного прироста населения Минска. Если в 2007 году он составлял 2401 человек, в 2010-м — 3019, то в 2016-м — 5234 человека.

Статистический обзор подготовлен к 950-летию города.

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