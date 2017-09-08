Приставы нашли чебаркульского должника по алиментам через соцсеть

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, в феврале текущего года одна из жен гражданина обратилась к приставам с заявлением о просрочке платежей. Они установили, что должник уволился с работы, и начислили задолженность в размере 111-ти тысяч рублей. По телефону отец пообещал приставам явиться, но сделал это только через две недели и без оплаты.

Судебные приставы дали должнику два месяца для погашения долга и трудоустройство, но мужчина вновь пропал. Возбудили уголовное дело. Для личного ознакомления должника стали искать по трём адресам. Но все было безуспешно.