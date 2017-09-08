Приставы нашли чебаркульского должника по алиментам через соцсеть
В Чебаркуле (Челябинская область) судебные приставы нашли должника по алиментным выплатам через социальную сеть.
В Чебаркуле (Челябинская область) судебные приставы нашли должника по алиментным выплатам через социальную сеть.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Судебные приставы дали должнику два месяца для погашения долга и трудоустройство, но мужчина вновь пропал. Возбудили уголовное дело. Для личного ознакомления должника стали искать по трём адресам. Но все было безуспешно.
Однако мужчина не подумал о социальных сетях. На его личной странице приставы заметили статус: состоит в «семейных отношениях» с некой Юлией. Найти адрес подруги исполнителям помогла собственная база данных — женщина тоже оказалась должницей. Именно у неё и удалось найти «потеряшку». Он сообщил, что