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12:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Приставы нашли чебаркульского должника по алиментам через соцсеть

В Чебаркуле (Челябинская область) судебные приставы нашли должника по алиментным выплатам через социальную сеть.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, в феврале текущего года одна из жен гражданина обратилась к приставам с заявлением о просрочке платежей. Они установили, что должник уволился с работы, и начислили задолженность в размере 111-ти тысяч рублей. По телефону отец пообещал приставам явиться, но сделал это только через две недели и без оплаты.

Судебные приставы дали должнику два месяца для погашения долга и трудоустройство, но мужчина вновь пропал. Возбудили уголовное дело. Для личного ознакомления должника стали искать по трём адресам. Но все было безуспешно.

Однако мужчина не подумал о социальных сетях. На его личной странице приставы заметили статус: состоит в «семейных отношениях» с некой Юлией. Найти адрес подруги исполнителям помогла собственная база данных — женщина тоже оказалась должницей. Именно у неё и удалось найти «потеряшку». Он сообщил, что наконец-то трудоустроился. В адрес организации пристав направил постановление об обращении взыскания на заработную плату. Но ответить в суде отцу придется.

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