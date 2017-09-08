«Воронежский курьер» вошел в топ-10 лучших газет России

Источник: РИА "Воронеж"

Экспертный совет назвал победителей конкурса Союза журналистов России «Десять лучших газет России 2016 года» в пятницу, 8 сентября. Победителем стала газета «Воронежский курьер», входящая в холдинг РИА «Воронеж». В число номинантов вошли также районные газеты холдинга: «Борисоглебский вестник», «Семилукская жизнь», «Вести Придонья».

Призеров и дипломантов наградили в рамках Всероссийского медиафорума региональных СМИ, который проходит в Воронеже 7 и 8 сентября.

— Любой конкурс оценивает то, что уже сделано. В частности, этот конкурс — работу редакций газет России в 2016 году. Приятно, что нашу газету заметили, оценили на таком уровне. Спасибо за это организаторам конкурса и всем, кто делал газету «Воронежский курьер» в 2016 году и ранее. Но журналистика, как, впрочем, и любое дело, требует ежедневных доказательств профессиональной состоятельности. Сегодняшняя награда — стимул для дальнейшего развития и совершенствования нашей газеты, — сказал главный редактор газеты «Воронежский курьер» Борис Подгайный.

Он пожелал всем, кто трудился над «Воронежским курьером», верных, увлеченных и вдумчивых читателей, а всем читателям газеты — интересных, захватывающих и помогающих размышлять текстов.

Экспертный совет определил лучшие издания Воронежской области по номинациям. Так, «Борисоглебский вестник» получил награду за вклад в развитие содержательной модели российской прессы, «Вести Придонья» — за вклад в развитие интерактивной модели. За развитие визуальной модели российской прессы наградили газету «Семерочка», за развитие модели проектной деятельности диплом получила газета «Семилукская жизнь». В специальной номинации также отличились газета «Калачеевские зори» (ее наградили за вклад в разработку модели распространения и продвижения), «Звезда» (за реализацию общественно-значимых проектов «Экскурсия по селу», «Ретроспектива», «Экономим в кризис»). Газета «За изобилие» получила награду за реализацию общественно-значимой акции «Инструкция по применению».

На конкурс 2016 года поступило 102 заявки из 41 региона. Оргкомитет оставил на рассмотрение 98 заявок. Жюри оценивало газеты по стилю и жанру, теме первой полосы, способу взаимодействия с территорией и работе издания в социальных сетях. В качестве дополнительного критерия оценивалась экономика издания и участие в развитии отрасли. Десяти победителям конкурса вручили диплом и почетный знак «10 лучших газет России».