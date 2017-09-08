Найдена причина эмоциональной черствости

Источник: Reuters

Алекситимия — это психопатическая черта, характерные особенности которой заключаются в том, что человек не может распознать свои и чужие эмоции, число эмоциональных реакций у больного алекситимией снижено.

Согласно разным исследованиям, от этого заболевания страдают от 5% до 23% населения.

Читайте также Коллективизм оказался фактором усиления депрессии у россиян

Нейрофизиолог из НИИ общей патологии и патофизиологии Дмитрий Давыдов провел эксперимент, благодаря которому удалось выяснить, что алекситимия позволяет избежать депрессии в существующих тяжелых социальных условиях современной жизни. По словам Давыдова, для того, чтобы алекситимики успешно социализировались в ходе коррекционных мероприятий, необходимо делать условия их жизни более благоприятными. В противном случае все попытки избавиться от алекситимии непродуктивны с точки зрения сохранения психического и физического здоровья пациентов.

«В мире растет число людей с депрессией, что предполагает риск развития, в частности, сердечно-сосудистых и метаболических нарушений. Одновременно идет процесс увеличения числа лиц с резильентными (защитными) механизмами, одним из которых является высокая алекситимия. Однако до последнего времени алекситимия считалась риском для психосоматического здоровья и предлагались методы для ее коррекции», — рассказал Давыдов.

Ученый и его коллеги проанализировалм физиологические, поведенческие и субъективные процессы при восприятии людьми фильмов и изображений, вызывающих определенные чувства. К изученным процессам относятся нервная деятельность, уровень проводимости нервных окончаний лица, движения глаз, чувствительность кожи и другие признаки. В исследовании принимали участие люди с разным уровнем алекситимии — от небольших нарушений в восприятии эмоций до психопатического поведения.