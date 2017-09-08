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13:29 (мск), источник: Индикатор

Найдена причина эмоциональной черствости

Российский медик выяснил, что нарушения в восприятии эмоций возникают как защитная реакция. Благодаря черте, известной как алекситимия, человеку в стрессовых условиях удается избежать депрессивных расстройств. Исследование было опубликовано в издании Journal of Psychosomatic Research.

Источник: Reuters
Алекситимия — это психопатическая черта, характерные особенности которой заключаются в том, что человек не может распознать свои и чужие эмоции, число эмоциональных реакций у больного алекситимией снижено.

Согласно разным исследованиям, от этого заболевания страдают от 5% до 23% населения.

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Нейрофизиолог из НИИ общей патологии и патофизиологии Дмитрий Давыдов провел эксперимент, благодаря которому удалось выяснить, что алекситимия позволяет избежать депрессии в существующих тяжелых социальных условиях современной жизни. По словам Давыдова, для того, чтобы алекситимики успешно социализировались в ходе коррекционных мероприятий, необходимо делать условия их жизни более благоприятными. В противном случае все попытки избавиться от алекситимии непродуктивны с точки зрения сохранения психического и физического здоровья пациентов.

«В мире растет число людей с депрессией, что предполагает риск развития, в частности, сердечно-сосудистых и метаболических нарушений. Одновременно идет процесс увеличения числа лиц с резильентными (защитными) механизмами, одним из которых является высокая алекситимия. Однако до последнего времени алекситимия считалась риском для психосоматического здоровья и предлагались методы для ее коррекции», — рассказал Давыдов.

Ученый и его коллеги проанализировалм физиологические, поведенческие и субъективные процессы при восприятии людьми фильмов и изображений, вызывающих определенные чувства. К изученным процессам относятся нервная деятельность, уровень проводимости нервных окончаний лица, движения глаз, чувствительность кожи и другие признаки. В исследовании принимали участие люди с разным уровнем алекситимии — от небольших нарушений в восприятии эмоций до психопатического поведения.

Наша группа показала, что алекситимия возникает на фоне отрицательных внешних условий для защиты психики от депрессии. Несвоевременная коррекция алекситимии может усугубить отрицательное психическое состояние человека.
Дмитрий Давыдов
Нейрофизиолог из НИИ общей патологии и патофизиологии
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