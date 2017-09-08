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20:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов одновременно?

В то время как ураган «Ирма» продолжает свой разрушительный путь над Карибскими островами и приближается к Флориде, еще два тропических шторма достигли силы ураганов. За их продвижением внимательно следят метеорологи.

Источник: Reuters

Национальный центр ураганов США (NHC) сообщает, что вслед за «Ирмой» к Карибскому бассейну приближается ураган «Хосе».

Фоторепортаж
Последствия урагана «Харви» в Техасе

К западу от «Ирмы», над Мексиканским заливом шторм «Катя» усилился и достиг уровня урагана. Власти мексиканского штата Веракрус призывают население принимать меры.

Всего две недели назад на Техас обрушился ураган «Харви», которому была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона.

В этом году сезон атлантических ураганов отличается чрезвычайной активностью. Это похоже на 2005 год, когда ураганы «Катрина» и «Вильма» причинили рекордные разрушения.

Многие ученые сейчас задаются вопросом: можно ли считать нормальной столь повышенную частоту ураганов?

Изменение климата?

«Это случается не так часто», — сказал главный метеоролог канала Эн-би-си в интервью Би-би-си.

По его словам, необычная частота ураганов в этом году может зависеть от целого ряда факторов.

«В этом году нет феномена “Эль-Ниньо”, при котором учащаются тайфуны в Тихом океане, но ураганы в Атлантике формируются реже», — говорит он.

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При «Эль-Ниньо» горячий воздух поднимается в верхние слои атмосферы и покрывает верхнюю часть зарождающегося урагана, не давая ему набирать силу.

Но Джон Моралес напоминает, что изменения климата могут тут также играть определенную роль.

«Главное — температура морской воды, чем она теплее, тем больше испарений в атмосферу, и, соответственно, повышается влажность воздуха. Ураганы, как известно, получают энергию от поднятия влажного воздуха вверх, конденсации водяных паров и опускания более сухого воздуха вниз», — говорит ученый, напоминая, что значительная часть глобального потепления абсорбируется океанами.

Он, однако, добавляет, что на данный момент среди ученых нет консенсуса о связи между глобальным потеплением и формированием ураганов.

Многие при этом считают, что при глобальном потеплении ураганов будет меньше, но они будут гораздо более мощными.
Источник: Русская служба Би-би-си
Источник: Русская служба Би-би-си

Колоссальный циклон

Метеоролог Хуан Карденас из Global Forecast Center говорит, что «эмпирические данные не указывают на увеличение частоты формирования более мощных циклонов».

Карденас ссылается на архивные данные NHC и говорит, что-то, что в одном и том же районе в одно и то же время сформировались сразу три урагана — необычно, но и не экстраординарно. По его словам, это происходит примерно раз в 15 лет.

Кроме того, исторические данные нельзя считать полными, так как до появления метеоспутников ураганы, не доходившие до суши, часто не регистрировались.

Редакция

BBC Mundo

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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