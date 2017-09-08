«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов одновременно?
В то время как ураган «Ирма» продолжает свой разрушительный путь над Карибскими островами и приближается к Флориде, еще два тропических шторма достигли силы ураганов. За их продвижением внимательно следят метеорологи.
Источник:Reuters
Национальный центр ураганов США (NHC) сообщает, что вслед за «Ирмой» к Карибскому бассейну приближается ураган «Хосе».
При «Эль-Ниньо» горячий воздух поднимается в верхние слои атмосферы и покрывает верхнюю часть зарождающегося урагана, не давая ему набирать силу.
Но Джон Моралес напоминает, что изменения климата могут тут также играть определенную роль.
«Главное — температура морской воды, чем она теплее, тем больше испарений в атмосферу, и, соответственно, повышается влажность воздуха. Ураганы, как известно, получают энергию от поднятия влажного воздуха вверх, конденсации водяных паров и опускания более сухого воздуха вниз», — говорит ученый, напоминая, что значительная часть глобального потепления абсорбируется океанами.
Он, однако, добавляет, что на данный момент среди ученых нет консенсуса о связи между глобальным потеплением и формированием ураганов.
Многие при этом считают, что при глобальном потеплении ураганов будет меньше, но они будут гораздо более мощными.
Источник:Русская служба Би-би-си
Источник:Русская служба Би-би-си
Колоссальный циклон
Метеоролог Хуан Карденас из Global Forecast Center говорит, что «эмпирические данные не указывают на увеличение частоты формирования более мощных циклонов».
Карденас ссылается на архивные данные NHC и говорит, что-то, что в одном и том же районе в одно и то же время сформировались сразу три урагана — необычно, но и не экстраординарно. По его словам, это происходит примерно раз в 15 лет.
Кроме того, исторические данные нельзя считать полными, так как до появления метеоспутников ураганы, не доходившие до суши, часто не регистрировались.
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BBC Mundo
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