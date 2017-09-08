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13:09 (мск), источник: АиФ Казань

Лада Дэнс поздравит зеленодольцев с Днем города

Звезда 80-х Лада Дэнс выступит на Дне города в Зеленодольске.

9 сентября Зеленодольск отметит свой 85-й день рождения. Праздник начнется в 10.00 на территории спорткомплекса «Маяк» фестивалем бардовской песни. В 15.00 на сцене «Ракушка» начнется фестиваль джазовой музыки «Приют музыканта». В 18.00 в КСК «Авангард» начнется главная часть праздника. После награждения победителей конкурсов здесь выступят воспитанники Григория Лепса, а также наши земляки — Данил Буранов и Владимир Шнитко. Хедлайнером праздника станет Лада Дэнс. В 22.00 прогремит салют.

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