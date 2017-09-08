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14:57 (мск), источник: Газета.Ру

Исследование: изменение климата приведет к гибели трети всех паразитов

Из-за глобального потепления треть паразитов к 2070 году вымрет, выяснили ученые.

Источник: Smithsonian Institution

Однако, несмотря на все проблемы, которые доставляют паразиты, это может обернуться катастрофой, разрушив существующие экосистемы. О возможных перспективах и своих опасениях исследователи рассказали в статье в журнале Science Advances.

Чтобы выяснить, как изменение климата может повлиять на жизнь паразитов, биолог Колин Карлсон и его коллеги обратились к Национальной коллекции паразитов США. Она была создана еще в 1892 году и содержит множество экземпляров паразитов со всего мира. Они попали в коллекцию в разные годы, что позволило выяснить, какие внутривидовые изменения происходили с течением времени. Для более точного анализа команда также использовала информацию из специализированных баз данных. Также команде пришлось потратить немало времени, чтобы определить географические координаты того или иного экземпляра.

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Когда достаточное количество информации, наконец, было собрано, исследователи смоделировали изменения, которые будут происходить с 457 видами паразитов по мере потепления климата.

Оказалось, что для них изменения будут еще более губительны, чем для их хозяев. При наихудшем развитии событий вымрет более трети всех видов паразитов. По наиболее оптимистичным оценкам — не менее 10%.

Последствия вымирания будут ужасны, уверены исследователи. Паразиты играют важную роль в регуляции баланса экосистем, уничтожая некоторые организмы и дела другие уязвимыми для хищников. И даже если паразиты смогут выжить и адаптироваться к новым условиям, такая адаптация не пройдет бесследно для других видов животных. Если паразит покинет ранее естественную для него экосистему, на его место может прийти другой, куда более опасный.

Разговоры о спасении животных обычно сосредоточены вокруг отдельных видов, но необходимо обратить внимание и на сохранение экосистем в целом, считают авторы работы. В дальнейшем исследователи планируют провести более детальный анализ и спрогнозировать возможное вымирание отдельных видов по регионам.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
Мы будем скорбить по ним, и вечно помнить...
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