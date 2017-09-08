Опасные взрывы на Солнце могут повлиять на жителей Новосибирска

Ученые со всего мира зафиксировали повышенную активность небесного светила. Вспышки на Солнце в это время наблюдаются сильнейшие за последние 12 лет. В Новосибирске солнечный взрыв также оставит свои следы. Об этом сообщает «Инцидент. Новосибирск».

На ясном небе сибиряки смогут увидеть уже грядущей ночью северное сияние. Но не только эти последствия мы сможем ощутить от разбушевавшейся звезды. Город могут накрыть магнитные бури, которые вызовут помехи радиосвязи. Метеозависимые люди могут также испытать на себе сильную мигрень и бессонницу.