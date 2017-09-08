Жара не скоро покинет Крым — эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости (Крым). Теплая и сухая погода в Крыму продержится еще две недели. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости (Крым). Теплая и сухая погода в Крыму продержится еще две недели. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Лето продолжается. Завтра и в выходные дни ожидается сухая, жаркая погода. В пятницу — 25−30 градусов тепла, в выходные дни — +28…+33. Начало следующей недели будет тоже жаркое и сухое — +29…+34… Теплая погода сохранится до 20 сентября», — рассказала она.
Специалист уточнила, что в этот период только один день будет дождливым. «В четверг (14 сентября — ред.) придет холодный фронт, будут дожди с грозами. Температура воздуха снизится до 25−29 градусов тепла», — констатировала Любецкая.
Кроме того, она сообщила, что море у берегов полуострова в ближайшее время останется таким же теплым. Сейчас температура воды на западном побережье достигает +22 градусов, на восточном — +23, на ЮБК — +24.
«Такую комфортную и