Жара не скоро покинет Крым — эксперт

Источник: РИА "Новости"

«Лето продолжается. Завтра и в выходные дни ожидается сухая, жаркая погода. В пятницу — 25−30 градусов тепла, в выходные дни — +28…+33. Начало следующей недели будет тоже жаркое и сухое — +29…+34… Теплая погода сохранится до 20 сентября», — рассказала она.

Специалист уточнила, что в этот период только один день будет дождливым. «В четверг (14 сентября — ред.) придет холодный фронт, будут дожди с грозами. Температура воздуха снизится до 25−29 градусов тепла», — констатировала Любецкая.

Кроме того, она сообщила, что море у берегов полуострова в ближайшее время останется таким же теплым. Сейчас температура воды на западном побережье достигает +22 градусов, на восточном — +23, на ЮБК — +24.