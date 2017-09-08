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13:04 (мск), источник: РИА Крым

Жара не скоро покинет Крым — эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости (Крым). Теплая и сухая погода в Крыму продержится еще две недели. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Источник: РИА "Новости"

«Лето продолжается. Завтра и в выходные дни ожидается сухая, жаркая погода. В пятницу — 25−30 градусов тепла, в выходные дни — +28…+33. Начало следующей недели будет тоже жаркое и сухое — +29…+34… Теплая погода сохранится до 20 сентября», — рассказала она.

Специалист уточнила, что в этот период только один день будет дождливым. «В четверг (14 сентября — ред.) придет холодный фронт, будут дожди с грозами. Температура воздуха снизится до 25−29 градусов тепла», — констатировала Любецкая.

Кроме того, она сообщила, что море у берегов полуострова в ближайшее время останется таким же теплым. Сейчас температура воды на западном побережье достигает +22 градусов, на восточном — +23, на ЮБК — +24.

«Такую комфортную и по-настоящему летнюю погоду определяют субтропические воздушные массы, наступающие с акватории Средиземного моря на Крым», — пояснила Любецкая, добавив, что бабье лето на полуострове прогнозируется и в октябре.

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