До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные

Источник: БЕЛТА

«В Беларуси осень в ближайшие дни возьмет паузу. Возвращается почти летнее тепло», — сказал синоптик.

В субботу, 9 сентября, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. По периферии на территорию республики ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы, лишь ночью в северных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов выше нуля, днем — от плюс 17 по северу до плюс 25 по югу страны.

В воскресенье, 10 сентября, погоду в стране будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы, ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−16 градусов выше нуля, днем — 20−27 градусов тепла.