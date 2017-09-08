Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: реакция США на слова Путина о Тиллерсоне и его окружении
Актер Алексей Пашинин погиб в бою в Украине
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
34-летняя Казанова восхитила Сеть выходом с женихом - СМИ
"Мы давно не вместе": Топурия заговорила о супруге
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Госдеп США дал ответ на идею ввода миротворцев в Донбасс – СМИ
«Как им выкручиваться, не знаю»: об иске РФ к США
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
13:08 (мск), источник: БЕЛТА

До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: БЕЛТА

«В Беларуси осень в ближайшие дни возьмет паузу. Возвращается почти летнее тепло», — сказал синоптик.

В субботу, 9 сентября, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. По периферии на территорию республики ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы, лишь ночью в северных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов выше нуля, днем — от плюс 17 по северу до плюс 25 по югу страны.

В воскресенье, 10 сентября, погоду в стране будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы, ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−16 градусов выше нуля, днем — 20−27 градусов тепла.

В начале следующей недели большая часть Беларуси останется в теплой воздушной массе, сформированной в южных широтах, по северо-западу скажется влияние малоподвижной фронтальной системы. В понедельник, 11 сентября, преимущественно по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12−18 градусов выше нуля. Днем — 20−27 градусов тепла, по югу — до плюс 29.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года
После сильнейшей вспышки на Солнце прогнозируется магнитная буря
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь