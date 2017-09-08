Следователи не пустили Новикова на «Пусть говорят»

Съемки одного из выпусков передачи «Пусть говорят», в которых должен был принять участие худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, пройдут без его физического участия. Следователи запретили шансонье, проходящему обвиняемым по делу о хищении средств ПЖСК «Бухта Квинс» и находящемуся под подпиской о невыезде, покидать столицу Урала, передает «Уралинформбюро».

«Следствие отказывается дать мне разрешение на поездку в Москву для участия в передаче “Путь говорят”, съемки которой назначены на 13 сентября. Формальное основание для отказа: предстоящие следственные действия. Однако предварительное следствие закончено и никаких следственных действий быть не может», — написал артист на своей странице в Facebook.

Появиться на телеэкране в одной передаче с такими звездами, как Михаил Шуфутинский, Никита Высоцкий и Владимир Пресняков-старший, Новиков планирует вопреки всему. «Я в ней буду принимать участие по скайпу», — заявляет он.