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13:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Следователи не пустили Новикова на «Пусть говорят»

Участвовать в шоу он будет по скайпу.

Съемки одного из выпусков передачи «Пусть говорят», в которых должен был принять участие худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, пройдут без его физического участия. Следователи запретили шансонье, проходящему обвиняемым по делу о хищении средств ПЖСК «Бухта Квинс» и находящемуся под подпиской о невыезде, покидать столицу Урала, передает «Уралинформбюро».

«Следствие отказывается дать мне разрешение на поездку в Москву для участия в передаче “Путь говорят”, съемки которой назначены на 13 сентября. Формальное основание для отказа: предстоящие следственные действия. Однако предварительное следствие закончено и никаких следственных действий быть не может», — написал артист на своей странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Появиться на телеэкране в одной передаче с такими звездами, как Михаил Шуфутинский, Никита Высоцкий и Владимир Пресняков-старший, Новиков планирует вопреки всему. «Я в ней буду принимать участие по скайпу», — заявляет он.

Александр Новиков, его компаньон Михаил Шилиманов и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова проходят обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного жилья на окраине Екатеринбурга так и не получили.

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