В столице Сибири осенний ливень перешел в град

В столице Сибири погода в последнее время выкидывает все новые сюрпризы. Теплая погода сменилась резким похолоданием. Вчера синоптики обещали облачную погоду без осадков, но пошел дождь. Затем сибиряки наблюдали красивую осеннюю радугу А сегодня, 8 сентября, в Ленинском районе мегаполиса проливной дождь резко перешел в град.

Очевидцы сняли видео о разгулявшейся стихии. Пользователи в соцсетях рассказывают, что местами град прошел и в Заельцовском районе, и в Пашино, и в Академгородке, в Октябрьском районе и на Речном вокзале. Другие новосибирцы смеются и удивляются, что в соседних и даже тех же районах не заметили града. У них погода была спокойная и тихая, светило солнце.