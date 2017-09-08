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13:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В столице Сибири осенний ливень перешел в град

Град обрушился на город днем.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 764 мм рт. ст. 2 м/с

В столице Сибири погода в последнее время выкидывает все новые сюрпризы. Теплая погода сменилась резким похолоданием. Вчера синоптики обещали облачную погоду без осадков, но пошел дождь. Затем сибиряки наблюдали красивую осеннюю радугу А сегодня, 8 сентября, в Ленинском районе мегаполиса проливной дождь резко перешел в град.

Очевидцы сняли видео о разгулявшейся стихии. Пользователи в соцсетях рассказывают, что местами град прошел и в Заельцовском районе, и в Пашино, и в Академгородке, в Октябрьском районе и на Речном вокзале. Другие новосибирцы смеются и удивляются, что в соседних и даже тех же районах не заметили града. У них погода была спокойная и тихая, светило солнце.

Во время загрузки произошла ошибка.

Радует, что по прогнозам синоптиков на смену холоду в столицу Сибири скоро вернется теплый циклон.

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