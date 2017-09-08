Менингит добрался до челябинских школьников
В Челябинске введены карантинные мероприятия по менингиту в отдельных классах нескольких школ. Об это агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в
В Челябинске введены карантинные мероприятия по менингиту в отдельных классах нескольких школ. Об это агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в
У одного из учеников школы № 21 Челябинска выявлен менингит. Ребенок заразился еще на летних каникулах, но на торжественной линейке 1 сентября присутствовал.
«В этом классе проводятся необходимые карантинные мероприятия, детей отсадили в отдельный кабинет, но они продолжают учиться», — пояснили в учебном заведении.
Как рассказали агентству в
«На предыдущей неделе в Челябинской области заболеваемость сохранялась на стабильно высоком уровне, превышая средний многолетний уровень. Отмечались заносы инфекции в детские организованные коллективы, в том числе и школы».