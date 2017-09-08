Менингит добрался до челябинских школьников

У одного из учеников школы № 21 Челябинска выявлен менингит. Ребенок заразился еще на летних каникулах, но на торжественной линейке 1 сентября присутствовал.

«В этом классе проводятся необходимые карантинные мероприятия, детей отсадили в отдельный кабинет, но они продолжают учиться», — пояснили в учебном заведении.

Как рассказали агентству в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в Челябинской области продолжается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, пик которой придется на сентябрь. Энтеровирусный менингит составляет 48,6% от всех случаев заболевания ЭВИ. Также регистрируются герпангина, экзантема полости рта и конечностей. Из всех заболевших 79% составляют дети, из них 38% — школьники.