Новорожденных скорпионов можно увидеть в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Согласно информации, потомство составило около 20 особей. Сейчас весь молодняк находится на матери, которая ухаживает за малышами. Сейчас они светлого окраса, но постепенно темнеют.

Увидеть новорожденных скорпионов могут посетители тропического комплекса «Амазония».

Также напомним, что в середине июля в зоопарке родился детеныш маралов.

СПРАВКА

Скорпионы Heterometrus spinifer — это крупный неагрессивный вид скорпионов. Его яд может вызвать сильную боль в месте укуса, заболевание глаз, мягкое онемение вокруг поражённого участка, но не смерть. Такие скорпионы широко распространены в Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии, Таиланде, Камбодже и Вьетнаме. Они обитают во влажных джунглях, под кустами, в расщелинах в земле и между корнями деревьев, где можно спрятаться в течение дня.