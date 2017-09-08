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13:29 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мини-«бабье лето» начнется в Нижегородской области на следующей неделе

Период холодной погоды закончится в Нижегородской области после выходных.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Аргументы и факты

Уже с понедельника в регионе температура начнет входить в норму и даже превысит в отдельные дни климатические значения. Об этом АиФ НН сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

По ее словам, в выходные в регионе сохранится прохладная погода, так как область находится в тылу циклона с дождями, которые постепенно смещаются на Урал. 9 и 10 сентября северные ветры будут создавать температурный фон ниже многолетних значений на 1 — 2 градуса. Но с понедельника характер погоды резко изменится. Температура не просто начнет входить в норму, но даже превысит отдельные дни климатические значения на 4 — 6 градусов.

Ко вторнику — среде на столбиках термометра ожидается устойчивый переход через +20. В дневные часы 20−23 тепла, а на солнце — на 1−2 градуса выше. Ночной фон +10… +13 градусов.

«Будем считать, что это такое мини-бабье лето. Без кратковременных дождей на следующей неделе не обойдется, хотя солнца будет достаточно», — заключила Мокеева.

Она добавила, что по народному календарю бабье лето начинается с 14 сентября.

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