Коллективное принятие решений склонило людей к обману

Стремление людей к обману ради собственной выгоды выше, когда они находятся в группе. К такому выводу пришла группа европейских ученых, которая провела эксперимент, в ходе которого наблюдала за стремлением людей сообщать ложные, но выгодные для них следования. Результаты показали, что в коллективе люди лгут на 30 процентов чаще, при этом ложь в коллективе влияет и на индивидуальное поведение людей в дальнейшем. Статья опубликована в журнале Management Science.

Считается, что люди больше склонны к нечестным поступкам, когда могут заручиться поддержкой коллектива: например, людям проще оправдать свою ложь, когда это приносит выгоду целой группе людей. Большим коллективам, например, коммерческим организациям, порой может быть выгодно пойти на обман ради выгоды — в качестве актуального примера отхода от моральных норм можно привести знаменитый скандал с занижением показателей вредных выбросов дизельными двигателями Volkswagen. Однако, точные причины того, что же влияет на желание отдельной группы индивидов лгать, редко изучаются систематически.

Авторы новой работы провели эксперимент, в ходе которого проверили, влияет ли нахождение в группе на стремление людей врать с целью получить максимальную выгоду. Для этого ученые использовали тест игральной костью: участникам эксперимента показывали видео, в которых игральную кость бросают один раз, и просили ввести число, которое на ней выпадет. Каждое количество очков, которое появляется на кости, соответствует какому-либо выигрышу: так, числа от одного до пяти соответствуют выигрышу от одного до пяти, а выпад шестерки на кости соответствует нулю, соответственно, число «пять» может принести максимально возможный выигрыш. Несмотря на то, что участников просили сообщить число, которое появилось на экране, они могли сообщить экспериментатору любое число. Также участником было известно, какому выигрышу соответствует каждое из выпавших на игральной кости чисел.

Участников протестировали в трех условиях: индивидуально, в группах по три человека, где решение должно быть коллективным, и в группах по три человека, где решения принимаются самостоятельно. Вторая группа отличается тем, что для того, чтобы каждый участник получил выигрыш, все участники должны ввести одно и то же число — в случае несоответствия введенных чисел участники не получают ни одного очка. Третья группа, соответственно, отличается от первой только тем, что перед принятием решения его можно обсуждать коллективно, но в итоге каждый человек может ввести любое число и получить соответствующий выигрыш, вне зависимости от того, какое число введет другой. В случае групповой интеракции решение принималось участниками в специальном чате.

Эксперимент состоял из трех частей: в первой части эксперимента абсолютно все участники эксперимента принимали решение индивидуально, во второй части они были разделены на группы (принимая решения индивидуально или коллективно), в третьей части участников снова просили принять решение индивидуально. Такой дизайн исследования позволил экспериментаторам изучить не только предрасположенность ко лжи в группе, но его влияние на дальнейшее индивидуальное принятие решений.

Всего в эксперименте приняли участие 273 человека (39 человек принимали решения индивидуально, а во втором и третьем условии участие приняли 117 человек), за участие они получали небольшое денежное вознаграждение в соответствии с тем, сколько очков они получат при прохождении эксперимента.

Анализ результатов трех частей эксперимента показал, что нахождение в группе влияет на решимость людей врать для достижения максимальной выгоды. В первой части эксперимента, когда все принимали решения самостоятельно, участники каждой из групп предоставляли недостоверную информацию в 40 процентах случаев. Во второй части участники из второй группы (где решение принимается коллективно) сообщали неправильные числа в 90 процентах случаев, а из третьей группы — в 86 процентах случаев (для сравнения, участники, принимавшие во второй части эксперимента самостоятельные решения, лгали в 60 процентах случаев). Интересно, что такая тенденция сохранилась в третьей части эксперимента: участники, которые принимали нечестные решения в коллективе, далее, при индивидуальном выборе, также часто врали.

Экспериментаторы также проанализировали групповые переписки участников двух групп, решение в которых принималось коллективно, с целью выяснить, что мотивировало их выбор (правдивый или нет). Анализ показал, что группы, сообщившие неправильные числа, чаще обсуждали деньги, в то время как группы, которые сообщали то число, которое появлялось на экране, руководствовались честностью.

На основании полученных данных исследователи делают вывод, что люди охотнее сообщают неверную информацию для получения выгоды, если они находятся в группе. По мнению ученых, это объясняется тем, что лгать легче, когда ответственность лежит не на отдельном человеке, а на коллективе. Кроме того, результаты также показывают, что нормы поведения, принятые в коллективе, могут позже повлиять на принятие индивидуальных решений.

Нахождение в группе часто влияет на индивидуальное принятие решений. Так, в нашей заметке вы можете прочитать о том, как присутствие других людей влияет на восприятие информации. Также здесь вы можете узнать, чем психологи объясняют регулярное вранье.