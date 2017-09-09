В «Роевом ручье» показали, как играют бенгальские тигры

Небольшой фильм, который показывает развлечения бенгальских тигров, сразу же завоевал популярность. Зрители могут увидеть, как эти «большие кошки» играют с подвешенной трубой.

«Сотрудники стараются развлечь животных обогащением среды, это касается всех зверей. Кошачьи любят играть с трубами, на которые мы подвешиваем игрушки, мясо. Стараемся, чтобы жизнь у них веселее была, чтоб не угасали рефлексы», — рассказал сотрудник зоопарка Олег Чипура.