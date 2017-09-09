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13:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

В «Роевом ручье» показали, как играют бенгальские тигры

Забавный ролик об играх кошачьих смонтировали и опубликовали в парке флоры и фауны «Роев ручей».

Небольшой фильм, который показывает развлечения бенгальских тигров, сразу же завоевал популярность. Зрители могут увидеть, как эти «большие кошки» играют с подвешенной трубой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сотрудники стараются развлечь животных обогащением среды, это касается всех зверей. Кошачьи любят играть с трубами, на которые мы подвешиваем игрушки, мясо. Стараемся, чтобы жизнь у них веселее была, чтоб не угасали рефлексы», — рассказал сотрудник зоопарка Олег Чипура.

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