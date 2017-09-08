Челябинцам, пострадавшим во время салюта на 9 Мая, отказали в возбуждении дел

Челябинка, пострадавшая от снаряда во время празднования Дня Победы, пожаловалась главному инспектору МВД России на действия местной полиции, — виновников скандального инцидента так и не нашли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинске замяли инцидент, произошедший 9 мая 2017 года во время 10-минутного салюта в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Тогда посреди шоу, предположительно, один из залпов угодил в зрителей, стоявших на мосту у ДОСААФ рядом с Торговым центром. Искрящийся элемент ударился об асфальт в пяти метрах от людей и рванул под припаркованной машиной. Хлопок и вспышка попали на видео очевидцев.

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В результате случившегося пострадали трое: 50-летняя женщина, трехлетняя девочка и ее мать. Если малышка отделалась легкой контузией, а ее родительница небольшой потерей слуха, то челябинка получила серьезную гематому груди. Синяк не проходил два месяца, и врачи-мамологи даже предлагали хирургическое вмешательство, на которое горожанка все же не согласилась. Сейчас она все еще ходит на постравматическое наблюдение. С ее слов, от испытанного стресса женщина не может нормально спать по ночам.

Изначально челябинка, а также отец трехлетней девочки, которому плюс ко всему повредило автомобиль, написали заявление в полицию, но оттуда материалы передали в Следственный комитет. Предполагалось, что в произошедшем усмотрят состав статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но проведенная СК проверка показала, что случившееся больше подходит под состав статьи 218 УК РФ (нарушение правил использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий). Поскольку последней статьей занимаются органы МВД, материалы снова вернули в полицию.

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«Мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела из полиции, тогда я обратилась в прокуратуру, где признали отказ неправомерным. Материалами снова занялась полиция и снова отказалась возбуждать дело, так как причиненный вред моему здоровью не является тяжким. Кроме того, стражи порядка не могли найти представителя ООО “Фейерверк”, ссылаясь на то, что он был за границей и не брал трубки. 26 августа я пришла на прием к главному инспектору МВД России Сергею Басоку и рассказала о ситуации. Он пообещал рассмотреть случай в составе комиссии и дать правовую оценку действиям полиции», — рассказала пострадавшая челябинка Светлана.

Между тем, конкурс на проведение праздничного салюта, посвященного празднованию 281-летия Челябинска, снова выиграла компания ООО «Фейерверк». На данное событие городские власти выделили 925 тыс. рублей. Челябинцев приглашают посмотреть шоу в центре города 9 сентября в 22.00.

Напомним, челябинка, попавшая под обстрел 9 мая, испытала такой шок от боли и неожиданности, что вместо того, чтобы зафиксировать все повреждения на месте, побежала домой и лишь потом обратилась в больницу. В подобных случаях горожанам советуют вызывать скорую и записывать контактные данные всех свидетелей.