Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
Актер Алексей Пашинин погиб в бою в Украине
Певец, набравший на своих клипах на YouTube 7 млрд просмотров
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
ВШЭ объяснила формирование цен на услуги проституток в Москве
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
34-летняя Казанова восхитила Сеть выходом с женихом - СМИ
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Госдеп США дал ответ на идею ввода миротворцев в Донбасс – СМИ
«Как им выкручиваться, не знаю»: об иске РФ к США
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
14День знаний в российских школах
13:32 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцам, пострадавшим во время салюта на 9 Мая, отказали в возбуждении дел

Оценку действиям местной полиции дадут в главной инспекции МВД России.

Челябинка, пострадавшая от снаряда во время празднования Дня Победы, пожаловалась главному инспектору МВД России на действия местной полиции, — виновников скандального инцидента так и не нашли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинске замяли инцидент, произошедший 9 мая 2017 года во время 10-минутного салюта в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Тогда посреди шоу, предположительно, один из залпов угодил в зрителей, стоявших на мосту у ДОСААФ рядом с Торговым центром. Искрящийся элемент ударился об асфальт в пяти метрах от людей и рванул под припаркованной машиной. Хлопок и вспышка попали на видео очевидцев.

Читайте также
Взрыв салюта в толпе: власти Челябинска проведут проверку

В результате случившегося пострадали трое: 50-летняя женщина, трехлетняя девочка и ее мать. Если малышка отделалась легкой контузией, а ее родительница небольшой потерей слуха, то челябинка получила серьезную гематому груди. Синяк не проходил два месяца, и врачи-мамологи даже предлагали хирургическое вмешательство, на которое горожанка все же не согласилась. Сейчас она все еще ходит на постравматическое наблюдение. С ее слов, от испытанного стресса женщина не может нормально спать по ночам.

Изначально челябинка, а также отец трехлетней девочки, которому плюс ко всему повредило автомобиль, написали заявление в полицию, но оттуда материалы передали в Следственный комитет. Предполагалось, что в произошедшем усмотрят состав статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но проведенная СК проверка показала, что случившееся больше подходит под состав статьи 218 УК РФ (нарушение правил использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий). Поскольку последней статьей занимаются органы МВД, материалы снова вернули в полицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела из полиции, тогда я обратилась в прокуратуру, где признали отказ неправомерным. Материалами снова занялась полиция и снова отказалась возбуждать дело, так как причиненный вред моему здоровью не является тяжким. Кроме того, стражи порядка не могли найти представителя ООО “Фейерверк”, ссылаясь на то, что он был за границей и не брал трубки. 26 августа я пришла на прием к главному инспектору МВД России Сергею Басоку и рассказала о ситуации. Он пообещал рассмотреть случай в составе комиссии и дать правовую оценку действиям полиции», — рассказала пострадавшая челябинка Светлана.

Между тем, конкурс на проведение праздничного салюта, посвященного празднованию 281-летия Челябинска, снова выиграла компания ООО «Фейерверк». На данное событие городские власти выделили 925 тыс. рублей. Челябинцев приглашают посмотреть шоу в центре города 9 сентября в 22.00.

Напомним, челябинка, попавшая под обстрел 9 мая, испытала такой шок от боли и неожиданности, что вместо того, чтобы зафиксировать все повреждения на месте, побежала домой и лишь потом обратилась в больницу. В подобных случаях горожанам советуют вызывать скорую и записывать контактные данные всех свидетелей.

Ольга Плеханова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Вечная классика и новые хиты: афиша концертов на День города в Челябинске
«Теле2» в Челябинске навязывает абонентам условия, ущемляющие их права
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь