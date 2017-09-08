Экстренно: мэрия предупреждает омичей о сильнейшей геомагнитной буре
По прогнозам специалистов, геомагнитная буря в ближайшее время проявится в своих максимальных значениях.
По прогнозам специалистов, геомагнитная буря в ближайшее время проявится в своих максимальных значениях.
В администрацию Омска поступило экстренное предупреждение от ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России, согласно которому в ближайшие дни в городе ожидается сильная геомагнитная буря
Центр прогнозов космической погоды спрогнозировал на ближайшие сутки колебания солнечной активности от умеренной до высокой, а также возмущенное поле Земли.
«По прогнозу геомагнитных бурь сегодня, 8 сентября, ожидается геомагнитная буря (Кр6-Кр7), 9 сентября — геомагнитная буря (Кр7-Кр8)», — говорится в сообщении мэрии.
Как отметили в департаменте общественной безопасности Омска, в период геомагнитной бури вырастает риск аварий на энергетических системах, нарушений в работе беспроводной связи и как следствие — аварий на транспорте.
Специалисты просят омичей учитывать данную информацию при планировании поездок и управлении транспортными средствами.