Экстренно: мэрия предупреждает омичей о сильнейшей геомагнитной буре

В администрацию Омска поступило экстренное предупреждение от ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России, согласно которому в ближайшие дни в городе ожидается сильная геомагнитная буря из-за повышенной солнечной активности.

Центр прогнозов космической погоды спрогнозировал на ближайшие сутки колебания солнечной активности от умеренной до высокой, а также возмущенное поле Земли.

«По прогнозу геомагнитных бурь сегодня, 8 сентября, ожидается геомагнитная буря (Кр6-Кр7), 9 сентября — геомагнитная буря (Кр7-Кр8)», — говорится в сообщении мэрии.

Как отметили в департаменте общественной безопасности Омска, в период геомагнитной бури вырастает риск аварий на энергетических системах, нарушений в работе беспроводной связи и как следствие — аварий на транспорте.