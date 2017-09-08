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13:34 (мск), источник: СуперОмск

Экстренно: мэрия предупреждает омичей о сильнейшей геомагнитной буре

По прогнозам специалистов, геомагнитная буря в ближайшее время проявится в своих максимальных значениях.

В администрацию Омска поступило экстренное предупреждение от ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России, согласно которому в ближайшие дни в городе ожидается сильная геомагнитная буря из-за повышенной солнечной активности.

Центр прогнозов космической погоды спрогнозировал на ближайшие сутки колебания солнечной активности от умеренной до высокой, а также возмущенное поле Земли.

«По прогнозу геомагнитных бурь сегодня, 8 сентября, ожидается геомагнитная буря (Кр6-Кр7), 9 сентября — геомагнитная буря (Кр7-Кр8)», — говорится в сообщении мэрии.

Как отметили в департаменте общественной безопасности Омска, в период геомагнитной бури вырастает риск аварий на энергетических системах, нарушений в работе беспроводной связи и как следствие — аварий на транспорте.

Специалисты просят омичей учитывать данную информацию при планировании поездок и управлении транспортными средствами.

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