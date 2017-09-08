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13:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

День России на ЭКСПО: «Бурановские бабушки», снегопад и большой парад

Российская делегация подготовила масштабную программу в свой национальный день на ЭКСПО.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 сен — Sputnik. Россия с размахом отмечает свой национальный день на выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

По территории выставки прошел духовой оркестр Омской филармонии, а на сцене национального дня выступил известный на весь мир ансамбль «Бурановские бабушки», участница шоу «Голос. Дети» Алина Домрачева вместе с государственным академическим русским народным ансамблем «Россия». День России на ЭКСПО.

Также гости праздника увидели выступления выдающегося музыканта-трубача Вадима Эйленкрига, фольклорной группы «Славяне», государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай», ансамбля народной музыки «Сибирская забава», вокального ансамбля «Сладоцвет».

Бурю аплодисментов сорвал вокальный проект Coffeetime Band, исполнивший не только «Подмосковные вечера», но и гимн «Астана ЭКСПО-2017» на казахском языке.

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Официальную делегацию возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. День России на ЭКСПО.

«Важно, что первая на пространстве СНГ выставка ЭКСПО проходит в Казахстане, с которым Россию связывает дружба и стратегическое партнерства. Всегда приятно посетить Астану — город, который стоял у истоков Евразийского интеграционного проекта. Именно здесь в 2014 году был подписан договор о ЕАЭС, большую роль в определении идеологии которого сыграл президент Нурсултан Назарбаев. Растущий интерес зарубежных государств к расширению экономических отношений подчеркивает привлекательность ЕАЭС как надежного и привлекательного партнера. Реализации этих целей способствует и ЭКСПО-2017. Я благодарю казахстанскую сторону за высокий уровень организации мероприятия и создание комфортных условий», — сказал Дворкович, открывая национальный день РФ на ЭКСПО.

Он отметил, что, не смотря на то, что Россия — постоянный участник всемирных выставок с 1851 года, стране пока ни разу не удавалось стать хозяйкой ЭКСПО. День России на ЭКСПО.

«В этой связи в мае этого года Российская Федерация представила в Международное бюро выставок свою заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025, которую предлагается провести в Екатеринбурге со 2 мая по 2 ноября. Тема — “Преобразуя мир: инновации и качество жизни”. Рассчитываем, что все наши партнеры и друзья поддержат заявку России», — заключил спикер.

Также в составе делегации генеральный комиссар российского участия, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов, заместитель министра транспорта Российской Федерации Алан Лушников, посол России в Казахстане Михаил Бочарников, президент «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен, заместитель генерального директора ПАО «Уралкалий» Олег Калинский и другие официальные лица и представители крупнейших российских корпораций. День России на ЭКСПО.

Национальный день России стартовал в 12.00 и продлится до 17.00, став самым продолжительным национальным мероприятием в рамках ЭКСПО.

В этот же день проходит гала-концерт закрытия Фестиваля культуры регионов России. Сам фестиваль стартовал в первые дни выставки. За это время в нем приняли участие творческие коллективы из разных уголков страны: Республики Татарстан, Самарской области, Челябинской области, Свердловской области, Алтая, Москвы и других регионов.

Посетителей павильона России на ЭКСПО в это день встречали пирогами, баранками и «снегопадом» из конфетти. День России на ЭКСПО.

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