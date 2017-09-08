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13:44 (мск), источник: СуперОмск

Первого снега в Омской области ждут уже на следующей неделе

Обь-Иртышский Гидрометцентр спрогнозировал изменения в погоде на период с 9 по 15 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 764 мм рт. ст. 2 м/с

В целом ожидается холодная погода с ночными заморозками, а также вероятно выпадение первого снега.

«В результате влияния северного антициклона, вытянувшего свой гребень на нашу территорию, установилась прохладная погода с ночными заморозками. Приближение циклона постепенно вытеснит гребень, и уже в воскресенье мы окажемся в циклонической циркуляции. Контрастные атмосферные фронты принесут дожди, в отдельных районах усилится ветер. Циклон постепенно будет перемещаться на северо-восток, затягивая холодный арктический воздух», — рассказали синоптики.

Так, на выходных температура будет держаться на относительно высоком уровне +14…+20°C, но с осадками в виде дождя. С новой рабочей недели же похолодает до +8°C днем и +1°C ночью, не исключены заморозки.

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