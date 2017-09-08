Первого снега в Омской области ждут уже на следующей неделе

В целом ожидается холодная погода с ночными заморозками, а также вероятно выпадение первого снега.

«В результате влияния северного антициклона, вытянувшего свой гребень на нашу территорию, установилась прохладная погода с ночными заморозками. Приближение циклона постепенно вытеснит гребень, и уже в воскресенье мы окажемся в циклонической циркуляции. Контрастные атмосферные фронты принесут дожди, в отдельных районах усилится ветер. Циклон постепенно будет перемещаться на северо-восток, затягивая холодный арктический воздух», — рассказали синоптики.