На Столбах дикая лисица выходит к посетителям за бутербродами
Сотрудники заповедника предупреждают гостей об осторожности.
Сотрудники заповедника предупреждают гостей об осторожности.
Сотрудники заповедника «Столбы» предупредили посетителей об осторожности в обращении с дикими лисами. Они разместили фотографию зверя на сайте организации.
Лисица встречает гостей заповедника возле Первого столба. Многие посетители фотографируются в компании зверя и подкармливают его. Специалисты советуют быть осторожнее и не кормить животное с рук, а также обращать внимание, какую именно еду они предлагают дикому зверю. Лисица привыкла питаться натуральной пищей и бутерброды могут ей повредить.
«Самое любимое лакомство лисицы — это мыши. Мышкованию лисица предается с азартом и увлечением, забывая об осторожности, — утверждают в заповеднике. — Лисица всеядна, в её рацион входят зайцы, кроты, белки, рябчики, яйца птиц, рыба, змеи, ящерицы, лягушки, жабы, жуки, кузнечики, майские жуки, падаль, а также ягоды и семена различных растений».