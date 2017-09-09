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13:26 (мск), источник: АиФ Красноярск

На Столбах дикая лисица выходит к посетителям за бутербродами

Сотрудники заповедника предупреждают гостей об осторожности.

Сотрудники заповедника «Столбы» предупредили посетителей об осторожности в обращении с дикими лисами. Они разместили фотографию зверя на сайте организации.

Лисица встречает гостей заповедника возле Первого столба. Многие посетители фотографируются в компании зверя и подкармливают его. Специалисты советуют быть осторожнее и не кормить животное с рук, а также обращать внимание, какую именно еду они предлагают дикому зверю. Лисица привыкла питаться натуральной пищей и бутерброды могут ей повредить.

«Самое любимое лакомство лисицы — это мыши. Мышкованию лисица предается с азартом и увлечением, забывая об осторожности, — утверждают в заповеднике. — Лисица всеядна, в её рацион входят зайцы, кроты, белки, рябчики, яйца птиц, рыба, змеи, ящерицы, лягушки, жабы, жуки, кузнечики, майские жуки, падаль, а также ягоды и семена различных растений».

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