На Столбах дикая лисица выходит к посетителям за бутербродами

Сотрудники заповедника «Столбы» предупредили посетителей об осторожности в обращении с дикими лисами. Они разместили фотографию зверя на сайте организации.

Лисица встречает гостей заповедника возле Первого столба. Многие посетители фотографируются в компании зверя и подкармливают его. Специалисты советуют быть осторожнее и не кормить животное с рук, а также обращать внимание, какую именно еду они предлагают дикому зверю. Лисица привыкла питаться натуральной пищей и бутерброды могут ей повредить.