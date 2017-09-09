На красноярских улицах появились родительские патрули

Это родители, которые в течение двух недель после окончания каникул будут учить школьников правильно переходить дорогу и помогать в случае необходимости. С начала года в краевом центре произошло уже девять ДТП со школьниками, которые шли на уроки.



«Они обращают особое внимание на то, как дети проходят проезжую часть; смотрят, как родители привозят своих детей, соблюдаются ли правила перевозки юных пассажиров. В случае выявления нарушения обязательно проводят профилактическую беседу», — пояснила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Красноярска Ольга Беляцкая.



