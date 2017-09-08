Более 7 тысяч жителей Приангарья посетили торжества в честь 220-летия святителя Иннокентия
Более 7 тысяч человек принимают участие в торжествах в честь 220-летнего юбилея святителя Иннокентия, которые проходят в поселке Анга.
Более 7 тысяч человек принимают участие в торжествах в честь 220-летнего юбилея святителя Иннокентия, которые проходят в поселке Анга.
Мероприятия посетили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, спикер Законодательного собрания региона Сергей Брилка, председатель Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Святитель Иннокентий вел миссионерскую и просветительскую работу в регионах Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки. Там до сих пор его помнят и почитают. Для участия в праздничных мероприятиях в поселок Анга, на родину Святителя, прибыли священники Русской православной церкви из республик Саха (Якутия), Бурятия, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Магаданской области, районов Иркутской области, а также более 4 тысяч паломников.
Торжества начались с литургии, затем состоялось освящение
«Четыре года назад было принято решение создать этот комплекс и отметить здесь 220-летний юбилей Святителя Иннокентия. Но по факту работа по созданию центра шла лишь в последние годы: за девять месяцев мы сделали больше, чем за все предыдущие годы. Я видел, как быстро здесь все меняется, как быстро возводятся объекты. Мы чтим память наших земляков, тех, кто родился на сибирской земле, и стараемся сохранить память о них и поэтому построили этот центр, чтобы все следующие поколения знали, какие у них есть земляки. Ведь Святитель Иннокентий всю свою жизнь посвятил своему народу, государству, культуре. Это великая память нашей страны, нашей Сибири», — подчеркнул Сергей Левченко.
Как рассказал председатель Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сегодня Анга получила второе рождение.
«Сюда будут приезжать люди, неравнодушные к Российской истории, истинные патриоты. Я хочу поблагодарить Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который правильно организовал работу по возведению
В составе центра несколько площадок. Это дом, в котором святитель Иннокентий провел ранние годы перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию. На фундаменте церкви, которая тогда находилась в поселке, строители возвели часовню. Неподалеку построена
Также состоялось открытие международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод». На мероприятии выступили хореографические, вокальные и фольклорные ансамбли, состоялась
Сергей Левченко осмотрел экспозиции муниципальных образований Качугского района. Праздник завершится большим хороводом.
Напомним, мэр Иркутска Дмитрий Бердников открыл сквер и памятник святителю Иннокентию (Вениаминову) у собора Богоявления 7 сентября. Бюст был передан в дар городу и Иркутской митрополии от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участие в торжественном мероприятии приняли митрополит Белгородский и