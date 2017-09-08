Более 7 тысяч жителей Приангарья посетили торжества в честь 220-летия святителя Иннокентия

Мероприятия посетили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, спикер Законодательного собрания региона Сергей Брилка, председатель Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального правительства.

Святитель Иннокентий вел миссионерскую и просветительскую работу в регионах Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки. Там до сих пор его помнят и почитают. Для участия в праздничных мероприятиях в поселок Анга, на родину Святителя, прибыли священники Русской православной церкви из республик Саха (Якутия), Бурятия, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Магаданской области, районов Иркутской области, а также более 4 тысяч паломников.

Торжества начались с литургии, затем состоялось освящение Свято-Иннокентьевской церкви и крестный ход. После этого был открыт культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия. Экспозиции культурно-просветительского центра рассказывают о миссионерской деятельности Русской православной церкви на Северо-Востоке Азии, жизни и деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова).

«Четыре года назад было принято решение создать этот комплекс и отметить здесь 220-летний юбилей Святителя Иннокентия. Но по факту работа по созданию центра шла лишь в последние годы: за девять месяцев мы сделали больше, чем за все предыдущие годы. Я видел, как быстро здесь все меняется, как быстро возводятся объекты. Мы чтим память наших земляков, тех, кто родился на сибирской земле, и стараемся сохранить память о них и поэтому построили этот центр, чтобы все следующие поколения знали, какие у них есть земляки. Ведь Святитель Иннокентий всю свою жизнь посвятил своему народу, государству, культуре. Это великая память нашей страны, нашей Сибири», — подчеркнул Сергей Левченко.

Как рассказал председатель Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сегодня Анга получила второе рождение.

«Сюда будут приезжать люди, неравнодушные к Российской истории, истинные патриоты. Я хочу поблагодарить Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который правильно организовал работу по возведению культурно-просветительского центра. Также благодарю владыку Вадима. Он многие годы рассказывал о подвигах Святителя Иннокентия. Хорошо, что здесь, на иркутской земле помнят о подвигах Святителя Иннокентия, что здесь появился храм, — отметил он.

В составе центра несколько площадок. Это дом, в котором святитель Иннокентий провел ранние годы перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию. На фундаменте церкви, которая тогда находилась в поселке, строители возвели часовню. Неподалеку построена Свято-Иннокентьевская церковь с библиотекой и воскресной школой для детей и взрослых и духовно-просветительский центр. В нем находятся выставочный и экспозиционный залы. В них размещена выставка художников Сибири и Дальнего Востока. Для паломников, которые активно посещают родину святителя Иннокентия, построены двухместные номера на 35 человек.

Также состоялось открытие международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод». На мероприятии выступили хореографические, вокальные и фольклорные ансамбли, состоялась выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Более 20-ти мастеров Иркутской области представили посетителям свое творчество: художественную керамику, художественную обработку кожи, бересты, дерева, кости, металла, войлока, гобелен, бисероплетение, соломоплетение, лозоплетение, народную тряпичную куклу.

Сергей Левченко осмотрел экспозиции муниципальных образований Качугского района. Праздник завершится большим хороводом.