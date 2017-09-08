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15:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 7 тысяч жителей Приангарья посетили торжества в честь 220-летия святителя Иннокентия

Более 7 тысяч человек принимают участие в торжествах в честь 220-летнего юбилея святителя Иннокентия, которые проходят в поселке Анга.

Мероприятия посетили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, спикер Законодательного собрания региона Сергей Брилка, председатель Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального правительства.

Святитель Иннокентий вел миссионерскую и просветительскую работу в регионах Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки. Там до сих пор его помнят и почитают. Для участия в праздничных мероприятиях в поселок Анга, на родину Святителя, прибыли священники Русской православной церкви из республик Саха (Якутия), Бурятия, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Магаданской области, районов Иркутской области, а также более 4 тысяч паломников.

Торжества начались с литургии, затем состоялось освящение Свято-Иннокентьевской церкви и крестный ход. После этого был открыт культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия. Экспозиции культурно-просветительского центра рассказывают о миссионерской деятельности Русской православной церкви на Северо-Востоке Азии, жизни и деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова).

«Четыре года назад было принято решение создать этот комплекс и отметить здесь 220-летний юбилей Святителя Иннокентия. Но по факту работа по созданию центра шла лишь в последние годы: за девять месяцев мы сделали больше, чем за все предыдущие годы. Я видел, как быстро здесь все меняется, как быстро возводятся объекты. Мы чтим память наших земляков, тех, кто родился на сибирской земле, и стараемся сохранить память о них и поэтому построили этот центр, чтобы все следующие поколения знали, какие у них есть земляки. Ведь Святитель Иннокентий всю свою жизнь посвятил своему народу, государству, культуре. Это великая память нашей страны, нашей Сибири», — подчеркнул Сергей Левченко.

Как рассказал председатель Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сегодня Анга получила второе рождение.

«Сюда будут приезжать люди, неравнодушные к Российской истории, истинные патриоты. Я хочу поблагодарить Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который правильно организовал работу по возведению культурно-просветительского центра. Также благодарю владыку Вадима. Он многие годы рассказывал о подвигах Святителя Иннокентия. Хорошо, что здесь, на иркутской земле помнят о подвигах Святителя Иннокентия, что здесь появился храм, — отметил он.

В составе центра несколько площадок. Это дом, в котором святитель Иннокентий провел ранние годы перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию. На фундаменте церкви, которая тогда находилась в поселке, строители возвели часовню. Неподалеку построена Свято-Иннокентьевская церковь с библиотекой и воскресной школой для детей и взрослых и духовно-просветительский центр. В нем находятся выставочный и экспозиционный залы. В них размещена выставка художников Сибири и Дальнего Востока. Для паломников, которые активно посещают родину святителя Иннокентия, построены двухместные номера на 35 человек.

Также состоялось открытие международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод». На мероприятии выступили хореографические, вокальные и фольклорные ансамбли, состоялась выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Более 20-ти мастеров Иркутской области представили посетителям свое творчество: художественную керамику, художественную обработку кожи, бересты, дерева, кости, металла, войлока, гобелен, бисероплетение, соломоплетение, лозоплетение, народную тряпичную куклу.

Сергей Левченко осмотрел экспозиции муниципальных образований Качугского района. Праздник завершится большим хороводом.

Напомним, мэр Иркутска Дмитрий Бердников открыл сквер и памятник святителю Иннокентию (Вениаминову) у собора Богоявления 7 сентября. Бюст был передан в дар городу и Иркутской митрополии от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участие в торжественном мероприятии приняли митрополит Белгородский и Старо-Оскольский Иоанн, настоятель Троице-Сергиевой лавры митрополит Феогност, заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, депутаты Думы Иркутска, общественные деятели, почетные граждане областного центра, воспитанники православной гимназии, учащиеся школ, студенты и прихожане. Отметим, что работы по благоустройству сквера велись в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в течение этого летнего сезона. Проект охватил территорию сквера и площадь перед входом в собор. В ходе благоустройства установили тротуарную плитку у входной группы в храм.

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