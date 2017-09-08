В Казани временно закрывается движение автотранспорта по ул. Калинина
Ограничение продлится до утра 11 сентября.
Ограничение продлится до утра 11 сентября.
(Город Казань KZN.RU, 8 сентября). С 22.00 8 сентября до 6.00 11 сентября в Казани будет частично закрыта проезжая часть ул. Калинина в районе дома № 32. Закрытие связано с врезкой водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков. Схема организации движения.