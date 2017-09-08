Кубанские врачи провели уникальную операцию и сохранили пациентке возможность говорить
Девушке удалили часть языка и восстановили его тканями предплечья.
Девушке удалили часть языка и восстановили его тканями предплечья.
24-летняя девушка обратилась к врачу с жалобой на зубную боль. Обнаружив у нее на языке «нарост», стоматолог отправил пациента к онкологу. Выяснилось, что у девушки рак языка 2 стадии.
«Пациентке была удалена часть языка, пораженная опухолью, и одномоментно восстановлена из ткани ее предплечья. Прошло 2 недели, и она уже самостоятельно может принимать пищу и говорить», — сообщает
По словам специалистов, еще несколько лет назад подобные операции были невозможны, но сегодня, благодаря современным высокотехнологичным методам диагностики и лечения, пациенты возвращаются к активной жизни почти сразу после операции.