Кубанские врачи провели уникальную операцию и сохранили пациентке возможность говорить

Источник: ГТРК «Кубань»

24-летняя девушка обратилась к врачу с жалобой на зубную боль. Обнаружив у нее на языке «нарост», стоматолог отправил пациента к онкологу. Выяснилось, что у девушки рак языка 2 стадии.

«Пациентке была удалена часть языка, пораженная опухолью, и одномоментно восстановлена из ткани ее предплечья. Прошло 2 недели, и она уже самостоятельно может принимать пищу и говорить», — сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.