На Красноглинском шоссе укладывают выравнивающий слой асфальта

Источник: РИА "Новости"

Красноглинское шоссе не приводилось в порядок около 10 лет и на проезжей части была большая колейность и выбоины, доходившие до 12 см. И дорога требовала ремонта. Магистраль вошла в программу «Безопасные и качественные дороги» и в августе этого года стартовали дорожные работы.

«С 1 сентября мы начали уширение проезжей части, уже выполнено 1 км и уложен песок и с пятницы будет уложен щебень. В выходные, если будут хорошие погодные условия, то приступим к укладке нижнего слоя на этих участках, — рассказал начальник участка ООО “Самаратрансстрой” Михаил Панин. — Кроме того, с четверга мы начали укладывать выравнивающий слой покрытия на всем протяжении — это почти 10 км. Эту работу планируем выполнить в течение 20 дней».

Он сообщил, что в этом году будет произведено уширение автодороги до четырех полос движения и до октября нанесена временная разметка.

Всего на объекте будет уложено три слоя асфальта, устроено девять подпорных стенок, 1,5 км новой ливневой канализации и на всем протяжении дороги будет сделан тротуар.

После ремонта дорога расширится на 6 м, здесь будет четыре полосы: две в одну сторону и две — в другую. По оси будет расположено барьерное ограждение. Помимо этого, увеличится пропускная способность автодороги.

Ремонт ведется круглосуточно, при этом работы на проезжей части производятся в ночное время для того, чтобы не создавать помехи движению. В настоящее время на укладке асфальта работают порядка 70 человек. Прораб по укладке асфальтобетонной смеси Владимир Барабанов отметил, что ночью здесь запущено реверсивное движение, а утром. Начиная с 6 часов утра машины уже могут проезжать по обеим сторонам.

Контроль за работами осуществляют несколько специализированных лабораторий: лаборатория подрядчика и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а также лаборатория завода, который изготавливает асфальтобетонную смесь.