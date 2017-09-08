На Красноглинском шоссе укладывают выравнивающий слой асфальта
На Красноглинском шоссе укладывают выравнивающий слой асфальта, передает корреспондент Волга Ньюс. Представители подрядной организации рассказали, что еще предстоит сделать.
На Красноглинском шоссе укладывают выравнивающий слой асфальта, передает корреспондент Волга Ньюс. Представители подрядной организации рассказали, что еще предстоит сделать.
Красноглинское шоссе не приводилось в порядок около 10 лет и на проезжей части была большая колейность и выбоины, доходившие до 12 см. И дорога требовала ремонта. Магистраль вошла в программу «Безопасные и качественные дороги» и в августе этого года стартовали дорожные работы.
«С 1 сентября мы начали уширение проезжей части, уже выполнено 1 км и уложен песок и с пятницы будет уложен щебень. В выходные, если будут хорошие погодные условия, то приступим к укладке нижнего слоя на этих участках, — рассказал начальник участка ООО “Самаратрансстрой” Михаил Панин. — Кроме того, с четверга мы начали укладывать выравнивающий слой покрытия на всем протяжении — это почти 10 км. Эту работу планируем выполнить в течение 20 дней».
Он сообщил, что в этом году будет произведено уширение автодороги до четырех полос движения и до октября нанесена временная разметка.
Всего на объекте будет уложено три слоя асфальта, устроено девять подпорных стенок, 1,5 км новой ливневой канализации и на всем протяжении дороги будет сделан тротуар.
После ремонта дорога расширится на 6 м, здесь будет четыре полосы: две в одну сторону и две — в другую. По оси будет расположено барьерное ограждение. Помимо этого, увеличится пропускная способность автодороги.
Ремонт ведется круглосуточно, при этом работы на проезжей части производятся в ночное время для того, чтобы не создавать помехи движению. В настоящее время на укладке асфальта работают порядка 70 человек. Прораб по укладке асфальтобетонной смеси Владимир Барабанов отметил, что ночью здесь запущено реверсивное движение, а утром. Начиная с 6 часов утра машины уже могут проезжать по обеим сторонам.
Контроль за работами осуществляют несколько специализированных лабораторий: лаборатория подрядчика и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а также лаборатория завода, который изготавливает асфальтобетонную смесь.
Все работы планируется завершить в следующем году.