Археологи обнаружили в центре Челябинска каменную мостовую первой половины XIX века

ТАСС, 8 сентября. Археологи фонда содействия сохранению исторического и культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал» во время раскопок в центре Челябинска обнаружили каменную мостовую. Ученые датируют находку первой половиной XIX века, сообщила в пятницу ТАСС заведующая музеем «Народы и технологии Урала» Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Юлия Васина.

«Уникальность в том, что это единственный фрагмент мощеной дороги в Челябинске, найденный за 20 лет раскопок. Раньше нам попадались либо грунтовые, либо деревянные мостовые, потому что Челябинск был провинциальным городом, где подобное было редкостью. Каменная мостовая датируется первой половиной XIX века», — сказала собеседница агентства.

По словам Васиной, мостовую нашли во время раскопок перед строительством торгового комплекса в центре Челябинска. «Площадь найденного участка составила около 300 кв. м, однако мы предполагаем, что общая площадь мостовой составляет более 600 кв. м. Также при проведении раскопок были найдены подковы», — уточнила она.

Васина добавила, что находка помогла определить южную границу города, которая существовала до 1798 года. «Ведутся переговоры, чтобы задействовать каменную мостовую в интерьере будущего торгового комплекса», — подчеркнула собеседница агентства.