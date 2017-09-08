Прокуратура требует «оживить» челябинского инвалида
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября, ФедералПресс. Челябинская прокуратура пытается «вернуть к жизни» местного жителя, который мертв по документам.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября, ФедералПресс. Челябинская прокуратура пытается «вернуть к жизни» местного жителя, который мертв по документам.
Как рассказали «ФедералПресс» в
Выяснилось, что с декабря 2006 года до настоящего времени в этом учреждении без паспорта находился 55-летний
Металлургический райсуд Челябинска в 2008 году признал его умершим, после чего городской ЗАГС записал акт о смерти и снял с учета в квартире, где раньше жил мужчина. Однако по ст. 46 ГК РФ в случае обнаружения гражданина, объявленного умершим, суд отменяет свое решение.
В интересах мужчины, которого объявили мертвым, прокурор потребовал суд отменить свое постановление.