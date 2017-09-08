Прокуратура требует «оживить» челябинского инвалида

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства, меры по защите прав мужчины приняты по обращению руководителя Центра социальной адаптации при психоневрологическом интернате № 5 города Москвы.

Выяснилось, что с декабря 2006 года до настоящего времени в этом учреждении без паспорта находился 55-летний челябинец-инвалид. Его личность опознана системами МВД, а по состоянию здоровья он не может предоставить о себе достоверных сведений.

Металлургический райсуд Челябинска в 2008 году признал его умершим, после чего городской ЗАГС записал акт о смерти и снял с учета в квартире, где раньше жил мужчина. Однако по ст. 46 ГК РФ в случае обнаружения гражданина, объявленного умершим, суд отменяет свое решение.