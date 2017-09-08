Атмосферное давление в Челябинске в течение суток упадет на 10 пунктов

Атмосферное давление в Челябинске в предстоящие сутки значительно понизится и достигнет отметки 732 мм ртутного столба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, в 14 часов 8 сентября этот показатель в южноуральской столице составлял 742 мм. «В течение суток давление существенно понизится и составит 732 мм. Геомагнитное поле слабо возмущенное», — говорится в сообщении ЦГМС.

Атмосферное давление в сентябре в Челябинске составляет 741 мм ртутного столба. В отдельные годы оно опускалось до 711 мм или повышалось до 756 мм.

На Земле началась магнитная буря 4-го уровня по 5-балльной шкале.

При понижении атмосферного давления метеозависимые люди испытывают дискомфорт: дыхание делается более частым, учащается пульс, однако сила сердечных ударов сокращается. Появляются одышка, головокружение, сонливость, боль в голове, упадок сил. В некоторых случаях наблюдается ухудшение работы желудочно-кишечного тракта.

Хуже всего такой перепад влияет на тех людей, которые склонны к депрессиям и самоубийствам. У них повышается чувство тревожности и беспокойства, что может привести к печальным последствиям.