Атмосферное давление в Челябинске в течение суток упадет на 10 пунктов
«В течение суток давление существенно понизится и составит 732 мм. Геомагнитное поле слабо возмущенное», — говорится в сообщении ЦГМС.
«В течение суток давление существенно понизится и составит 732 мм. Геомагнитное поле слабо возмущенное», — говорится в сообщении ЦГМС.
Атмосферное давление в Челябинске в предстоящие сутки значительно понизится и достигнет отметки 732 мм ртутного столба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, в 14 часов 8 сентября этот показатель в южноуральской столице составлял 742 мм. «В течение суток давление существенно понизится и составит 732 мм. Геомагнитное поле слабо возмущенное», — говорится в сообщении ЦГМС.
Атмосферное давление в сентябре в Челябинске составляет 741 мм ртутного столба. В отдельные годы оно опускалось до 711 мм или повышалось до 756 мм.
На Земле началась магнитная буря 4-го уровня по 5-балльной шкале.
При понижении атмосферного давления метеозависимые люди испытывают дискомфорт: дыхание делается более частым, учащается пульс, однако сила сердечных ударов сокращается. Появляются одышка, головокружение, сонливость, боль в голове, упадок сил. В некоторых случаях наблюдается ухудшение работы
Хуже всего такой перепад влияет на тех людей, которые склонны к депрессиям и самоубийствам. У них повышается чувство тревожности и беспокойства, что может привести к печальным последствиям.
При низком атмосферном давлении нужно позаботиться о свободном доступе свежего воздуха (можно открыть окно или распахнуть балконную дверь, если нет возможности прогуляться). В такие периоды метеозависимым людям поможет хороший, крепкий сон. Питание также играет важную роль. Чтобы выровнять ионный баланс в организме, необходимо съесть кусочек соленой рыбы или консервированный огурец.