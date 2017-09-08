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15:09 (мск), источник: Volga News

Благоустройство дворов Самары обойдется в 70 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика завершится 22 сентября, который благоустроит дворовые территории в Самаре, сообщается на сайте госзакупок.

Источник: Агентство «Москва»

Подрядчик должен будет до 15 декабря 2017 г. выполнить демонтажные и строительные работы, установить скамейки, урны, каркасы для карусели, качалки, карусели, горки, детские игровые комплексы, песочницы, турники и тренажеры во дворах внутригородских районах Самары. На это выделят 69,8 млн рублей. Итоги подведут 29 сентября.

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