Благоустройство дворов Самары обойдется в 70 млн рублей

Подрядчик должен будет до 15 декабря 2017 г. выполнить демонтажные и строительные работы, установить скамейки, урны, каркасы для карусели, качалки, карусели, горки, детские игровые комплексы, песочницы, турники и тренажеры во дворах внутригородских районах Самары. На это выделят 69,8 млн рублей. Итоги подведут 29 сентября.