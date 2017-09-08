Шестеро человек подали документы на выборы ректора Иркутского госуниверситета

Источник: IrkutskMedia.ru

Шестеро человек подали полные пакеты документов на выборы ректора Иркутского государственного университета. Список кандидатов отправят в аттестационную комиссию министерства образования и науки РФ на следующей неделе. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе вуза.

На пост главы университета претендуют действующий ректор, доктор физико-математических наук Александр Аргучинцев; исполняющий обязанности директора филиала ИГУ в Братске, кандидат технических наук Виктор Кедрин; заведующий кафедрой физиологии и психофизиологии биолого-почвенного факультета ИГУ, доктор биологических наук Игорь Гутник; декан биолого-почвенного факультета, доктор биологических наук Аркадий Матвеев; директор Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук Михаил Фалалеев; проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор химических наук Александр Шмидт.