Шестеро человек подали документы на выборы ректора Иркутского госуниверситета
Список кандидатов отправят в Минобрнауки в ближайшее время.
Список кандидатов отправят в Минобрнауки в ближайшее время.
Шестеро человек подали полные пакеты документов на выборы ректора Иркутского государственного университета. Список кандидатов отправят в аттестационную комиссию министерства образования и науки РФ на следующей неделе. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
На пост главы университета претендуют действующий ректор, доктор
Отметим, что процедура избрания и утверждения ректора ИГУ пройдет в срок до 5 декабря 2017 года.