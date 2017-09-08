К обманутой пайщице пришла полиция из-за баннера на балконе

8 сентября на балконе дома по ул. Мира появился плакат «Доуправлялись вместе? Добились результата? 10 000 обманутых дольщиков». Баннер повесила одна из пайщиц ЖСК «Дом на Норильской» Юлия Гельбич. Женщина вложила последние денежные средства в строительство, но осталась без всего.



Через некоторое время после появления плаката к женщине пришли сотрудники полиции. По словам Юлии Гельбич, они потребовали снять баннер из-за того, что он схож с предвыборной листовкой.



Пермячка убрала плакат.