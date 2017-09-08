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14:40 (мск), источник: Новости Перми

К обманутой пайщице пришла полиция из-за баннера на балконе

Пермячка Юлия Гельбич в день визита Владимира Путина повесила плакат, чтобы привлечь внимание властей к проблеме дольщиков. Но на акцию девушки быстрее всех отреагировали сотрудники ГУ МВД.

8 сентября на балконе дома по ул. Мира появился плакат «Доуправлялись вместе? Добились результата? 10 000 обманутых дольщиков». Баннер повесила одна из пайщиц ЖСК «Дом на Норильской» Юлия Гельбич. Женщина вложила последние денежные средства в строительство, но осталась без всего.

Через некоторое время после появления плаката к женщине пришли сотрудники полиции. По словам Юлии Гельбич, они потребовали снять баннер из-за того, что он схож с предвыборной листовкой.

Пермячка убрала плакат.

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