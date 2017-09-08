В «Храброво» доставили амбулифт для посадки инвалидов на самолёт

«Храброво» получил амбулаторный автолифт для посадки инвалидов на самолёт. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе аэропорта. Амбулаторный лифт представляет собой специальное транспортное средство для перевозки и посадки на воздушное судно инвалидов и других людей с ограниченными возможностями.

Амбулифт выполнен на базе автомобиля «Мерседес» с двигателем стандарта Евро 6, с пультом управления спецоборудованием в кабине, системой фиксации шасси при подъёме/опускании фургона; с внутренним и рабочим внешним освещением; оборудованный проблесковым маяком; с системой автономного отопления, вентиляцией и другими характеристиками. Тип подъёмного механизма — ножничный.

Вместимость фургона обеспечивает размещение одновременно не менее одних носилок и двух-четырёх кресел, также в фургоне имеются системы фиксации инвалидных кресел и носилок. Кроме того, амбулифт оснащён системами безопасности и способен работать в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +40 градусов С. Амбулифт легко может состыковаться с любым самолётом. Его платформа способна подниматься на высоту до 5 м, что позволяет доставлять пассажиров на любые типы воздушных судов.