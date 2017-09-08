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15:05 (мск), источник: Калининград.Ru

В «Храброво» доставили амбулифт для посадки инвалидов на самолёт

Конструкция выполнена на базе автомобиля «Мерседес».

«Храброво» получил амбулаторный автолифт для посадки инвалидов на самолёт. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе аэропорта. Амбулаторный лифт представляет собой специальное транспортное средство для перевозки и посадки на воздушное судно инвалидов и других людей с ограниченными возможностями.

Амбулифт выполнен на базе автомобиля «Мерседес» с двигателем стандарта Евро 6, с пультом управления спецоборудованием в кабине, системой фиксации шасси при подъёме/опускании фургона; с внутренним и рабочим внешним освещением; оборудованный проблесковым маяком; с системой автономного отопления, вентиляцией и другими характеристиками. Тип подъёмного механизма — ножничный.

Вместимость фургона обеспечивает размещение одновременно не менее одних носилок и двух-четырёх кресел, также в фургоне имеются системы фиксации инвалидных кресел и носилок. Кроме того, амбулифт оснащён системами безопасности и способен работать в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +40 градусов С. Амбулифт легко может состыковаться с любым самолётом. Его платформа способна подниматься на высоту до 5 м, что позволяет доставлять пассажиров на любые типы воздушных судов.

Закупку амбулаторного автолифта провело АО «Аэропорт «Храброво» по стоимости более 11 млн рублей из собственных средств собственника аэропорта у немецкой компании Zettler Land- und Nutzfahrzeuge GmbH. Транспортное средство приобрели в рамках проекта реконструкции «Храброво» по созданию условий программы «Доступная среда» и оснащению специальным оборудованием для приёма пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Амбулифт обеспечит более комфортные условия при доставке маломобильных пассажиров на борт воздушного судна.

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