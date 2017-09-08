В «Храброво» доставили амбулифт для посадки инвалидов на самолёт
Конструкция выполнена на базе автомобиля «Мерседес».
Конструкция выполнена на базе автомобиля «Мерседес».
«Храброво» получил амбулаторный автолифт для посадки инвалидов на самолёт. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Амбулифт выполнен на базе автомобиля «Мерседес» с двигателем стандарта Евро 6, с пультом управления спецоборудованием в кабине, системой фиксации шасси при подъёме/опускании фургона; с внутренним и рабочим внешним освещением; оборудованный проблесковым маяком; с системой автономного отопления, вентиляцией и другими характеристиками. Тип подъёмного механизма — ножничный.
Вместимость фургона обеспечивает размещение одновременно не менее одних носилок и
Закупку амбулаторного автолифта провело АО «Аэропорт «Храброво» по стоимости более 11 млн рублей из собственных средств собственника аэропорта у немецкой компании Zettler Land- und Nutzfahrzeuge GmbH. Транспортное средство приобрели в рамках проекта реконструкции «Храброво» по созданию условий программы «Доступная среда» и оснащению специальным оборудованием для приёма пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Амбулифт обеспечит более комфортные условия при доставке маломобильных пассажиров на борт воздушного судна.