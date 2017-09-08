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14:47 (мск), источник: БЕЛТА

Карпенко: никто не собирается закрывать гимназии

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют реализовывать гимназическое образование после 9-го класса (сейчас — после 5-го). Об этом сегодня журналистам заявил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению министра, гимназический уровень и повышенное изучение школьных предметов должно реализовываться на третьей ступени общего среднего образования (10−11-й классы). «Неправильно, что мы в гимназии принимаем с 5-го класса, проводим экзамены, которые вводят в стрессовое состояние учащихся. Надо грамотно продумать, как эта система будет функционировать. Пусть никто не пугается, гимназии закрывать мы не собираемся. Наоборот, те наработки, которые есть, будут поддержаны», — подчеркнул Игорь Карпенко.

Он отметил, что гимназистов должна будет определять независимая итоговая аттестация за курс базовой школы. «Независимый экзамен сможет определить дальнейшую траекторию движения учащегося: пойдет он в гимназический класс, в гимназию, в лицей или продолжит образование в системе профессионально-технического образования. Эти вопросы должны быть технологически отработаны, в том числе со специалистами. По этому поводу в ближайшее время мы встретимся с директорами гимназий», — проинформировал министр образования.

Игорь Карпенко заверил, что все изменения в сфере образования, речь о которых шла на Республиканском педсовете и которые сейчас активно обсуждаются в средствах массовой информации, будут проводиться поэтапно, с привлечением мнения специалистов, без какой-либо кардинальной ломки системы в целом.

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