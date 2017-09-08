Экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко выпускают из колонии ко Дню города

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко выходит из колонии условно-досрочно — экс-чиновника выпускают ко Дню города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта Металлургического райсуда.

Решение об условно-досрочном освобождении Виталия Тесленко признано законным и не обжаловалось ни одной из сторон. На свободе экс-министр должен оказаться к завтрашнему дню. Вероятно, что из колонии его отпустят уже сегодня, 8 сентября.

Тесленко отбыл более 2/3 от назначенного наказания, не «досидев» два года один месяц. Из 70-миллионного штрафа бывший министр оплатил около 9,5 млн рублей, часть из которых была удержана из пенсии, назначенной по инвалидности (2 группа).