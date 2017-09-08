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15:05 (мск), источник: dostup1.ru

Экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко выпускают из колонии ко Дню города

Бывший чиновник освобождается на два года раньше.

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко выходит из колонии условно-досрочно — экс-чиновника выпускают ко Дню города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта Металлургического райсуда.

Решение об условно-досрочном освобождении Виталия Тесленко признано законным и не обжаловалось ни одной из сторон. На свободе экс-министр должен оказаться к завтрашнему дню. Вероятно, что из колонии его отпустят уже сегодня, 8 сентября.

Тесленко отбыл более 2/3 от назначенного наказания, не «досидев» два года один месяц. Из 70-миллионного штрафа бывший министр оплатил около 9,5 млн рублей, часть из которых была удержана из пенсии, назначенной по инвалидности (2 группа).

Напомним, экс-министр был признан виновным в получении взяток в сентябре 2014 года. Следствие доказало, что он получил крупную сумму денег за обеспечение организации победы на аукционе по закупке аппаратов компьютерной томографии. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и штраф в 300 млн рублей. Позже сумма штрафа была снижена.

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