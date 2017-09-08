Автомобилистов просят временно не парковаться возле «Волгоград Арены»

Горожан просят не парковать автомобили и не ходить около «Волгоград Арены» с 9 сентября по 31 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в АО «Стройтрансгаз», горожан просят не оставлять машины в границах улиц Батальонной, Чуйкова, проспекта Ленина, прилегающих к ним проездов, а также Центральной набережной и в районе строительства Нулевой продольной напротив стадиона.