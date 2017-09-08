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15:02 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцев ждут прохладные выходные

Синоптики озвучили прогноз погоды на 9—11 сентября. На всей территории страны ожидается похолодание, в ряде областей возможны дожди и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Nur.kz

Синоптики озвучили прогноз погоды на 9—11 сентября. На всей территории страны ожидается похолодание, в ряде областей возможны дожди и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Западные тропосферные потоки чаще меняются на северо-западные и северные. Это означает, что на территорию Казахстана чаще будет поступать холодный и влажный воздух с районов арктических морей, вызывая тем самым похолодание не только в северных, но и южных областях.

В выходные дни, под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, сильный порывистый ветер, местами 15…25м/с, и понижение температуры.

Температура воздуха ожидается на 2…4 градуса ниже климатической нормы.

На юго-западе, юге и юго-востоке кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах при грозе возможно усиление ветра 13−20м/с. Температура в этих областях также понизится, но будет близкой к средним многолетним значениям.

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