Казахстанцев ждут прохладные выходные

Источник: Nur.kz

Синоптики озвучили прогноз погоды на 9—11 сентября . На всей территории страны ожидается похолодание, в ряде областей возможны дожди и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Западные тропосферные потоки чаще меняются на северо-западные и северные. Это означает, что на территорию Казахстана чаще будет поступать холодный и влажный воздух с районов арктических морей, вызывая тем самым похолодание не только в северных, но и южных областях.

В выходные дни, под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, сильный порывистый ветер, местами 15…25м/с, и понижение температуры.

Температура воздуха ожидается на 2…4 градуса ниже климатической нормы.