Алексей Панин стал ведущим новостей

В описании ролика уточняется, что в нем «присутствуют мемы (англ. meme — единица культурной информации)».

В первом выпуске Панин обсуждает новости ушедшей недели, периодически нецензурно выражаясь.

В конце передачи он объясняет, при каких обстоятельствах было снято видео, ставшее вирусным в июне этого года, на котором он прогуливается по улице в чулках.

По его словам, все произошло «по пьянке».

В кадре также периодически появляются другие персонажи: мужчина в пижаме, похожей на костюм дракона, девушка в нижнем белье и несколько офисных работников, отлынивающих от своих обязанностей.

В заключении Панин уезжает из кадра на гироскутере, держа в руках спиннер и вейп.