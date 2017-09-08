Алексей Панин стал ведущим новостей
Российский актер Алексей Панин стал ведущим нового
Российский актер Алексей Панин стал ведущим нового
В описании ролика уточняется, что в нем «присутствуют мемы (англ. meme — единица культурной информации)».
В первом выпуске Панин обсуждает новости ушедшей недели, периодически нецензурно выражаясь.
По его словам, все произошло «по пьянке».
В кадре также периодически появляются другие персонажи: мужчина в пижаме, похожей на костюм дракона, девушка в нижнем белье и несколько офисных работников, отлынивающих от своих обязанностей.
Алексей Панин прославился в российском