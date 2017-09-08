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20:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Алексей Панин стал ведущим новостей

Российский актер Алексей Панин стал ведущим нового YouTube-шоу под названием «Хайповости». Первый выпуск был опубликован на канале в пятницу, 8 сентября.

В описании ролика уточняется, что в нем «присутствуют мемы (англ. meme — единица культурной информации)».

В первом выпуске Панин обсуждает новости ушедшей недели, периодически нецензурно выражаясь.

В конце передачи он объясняет, при каких обстоятельствах было снято видео, ставшее вирусным в июне этого года, на котором он прогуливается по улице в чулках.

По его словам, все произошло «по пьянке».

В кадре также периодически появляются другие персонажи: мужчина в пижаме, похожей на костюм дракона, девушка в нижнем белье и несколько офисных работников, отлынивающих от своих обязанностей.

В заключении Панин уезжает из кадра на гироскутере, держа в руках спиннер и вейп.

Алексей Панин прославился в российском интернет-пространстве скандальными историями и эпатажными выходками: помимо ролика, где он в чулках и женском белье, в сети часто обсуждают его «спасение» дочери из квартиры бывшей жены, в котором также участвовал Стас Барецкий.

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