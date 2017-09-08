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15:21 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске вновь запустят маршрут № 18

Маршрутка соединит Левобережье и «Московку».

Маршрут № 18 вновь запустят в Омске. Об этом сайту «НГС. Омск» рассказал замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Маршрут № 18 начнёт работу с середины октября. Он соединит Левобережье и «Московку». Конечными остановками маршрута станут ул. Крупская и ул. Гашека.

С ул. Крупской маршрутка поедет по ул. 70 лет Октября, затем через 3-ю Енисейскую, метромост, Красный Путь, Интернациональную, Карла Маркса. У площади Серова она будет поворачивать на путепровод на ул. Карбышева. Забрав пассажиров из Привокзального посёлка и с завода транспортного машиностроения, транспорт поедет на ул. Блусевич, Невского, Демьяна Бедного, 10-я Чередовая. Далее мимо строительного рынка «Южный» маршрутка отправится на ул. Машиностроительную, Сибирский проспект и завершит движение на ул. Гашека.

Перевозчика выберут по итогам конкурса, который пройдёт в скором времени.

Напомним, что маршрут № 18 отменили в 2014 году. Тогда автобус ходил с Телевизионного завода до пос. Солнечный. Позже схему движения изменили. Конечными остановками стали «ПО “Иртыш”» и кинотеатр «Маяковский».

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