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17:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Азов встретил одноименный десантный корабль Черноморского флота

Жители и гости города могут побывать на борту судна 8 и 9 сентября.

Большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» прибыл в Азовский морской порт.

Согласно информации из официальных источников, в честь прибытия судна в порту состоялся торжественный митинг, который завершился выступлением творческих коллективов города.

В Азове корабль примет участие в праздновании 950-летия города.

8−9 сентября жители и гости Азова смогут побывать на бесплатных экскурсиях по легендарному десантному кораблю.

8 сентября судно можно посетить до 18.00, 9 сентября, — с 10.00 до 17.00.

Напомним, большой десантный корабль уже бывал в Азове в 2008 и 2011 годах. Город осуществляет шефство над судном.

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