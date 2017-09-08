Азов встретил одноименный десантный корабль Черноморского флота
Жители и гости города могут побывать на борту судна 8 и 9 сентября.
Жители и гости города могут побывать на борту судна 8 и 9 сентября.
Большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» прибыл в Азовский морской порт.
Согласно информации из официальных источников, в честь прибытия судна в порту состоялся торжественный митинг, который завершился выступлением творческих коллективов города.
В Азове корабль примет участие в праздновании 950-летия города.
8−9 сентября жители и гости Азова смогут побывать на бесплатных экскурсиях по легендарному десантному кораблю.
8 сентября судно можно посетить до 18.00, 9 сентября, — с 10.00 до 17.00.
Напомним, большой десантный корабль уже бывал в Азове в 2008 и 2011 годах. Город осуществляет шефство над судном.