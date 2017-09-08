В Ростовской области перед ЧМ по футболу 2018 г. обновят шесть стадионов

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова. Работы по обновлению планируют на пяти стадионах: в Ростове это «Локомотив», СКА и «Труд», в Тагарноге — «Торпедо», в Азове — стадион им. Лакомова. На шестой площадке — стадионе «Олимп-2» — не будут менять газон, так как, по данным консультанта FIFA, компании STRI, поле находится в отличном состоянии.



Поздний засев газона планируется на стадионах СКА и «Труд». По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, газоны должны быть готовы к следующей весне.



Кроме того, будут отремонтированы и сами стадионы. Рядом с «Локомотивом» реконструируют велотрек, после ЧМ по футболу здесь будут тренироваться воспитанники СШОР № 19. На стадионах в Таганроге и Азове будут проводить матчи по футболу, регби и легкой атлетике. «Торпедо» после реконструкции будет вмещать 4 тыс. зрителей. На стадион «Труд» после окончания ЧМ-2018 планируют перевести центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области. Этот объект будет использовать для подготовки легкоатлетов. Стадион СКА практически полностью демонтируют, на его месте появится новый комплекс с двумя трибунами на 15 тыс. зрителей. После ЧМ-2018 на новом стадионе домашние игры будет проводить футбольная команда «СКА» (Ростов-на-Дону). После капитального ремонта западной трибуны стадиона «Олимп-2» и оконочания ЧМ-2018 стадион передадут СШОР № 8 и будут использовать для подготовки молодых футболистов. Кроме того, на «Олимп-2» планируется проводить официальные матчи дублирующего состава ФК «Ростов».

